モデルの滝沢眞規子（47）が30日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。1日のルーティンを明かした。

専業主婦だった2010年、31歳の時にスカウトされてモデルデビュー。ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚し、3人の母でもある滝沢。SNSで披露しているライフスタイルでも人気を博しているが、とくにこだわりはないと告白。「凄いめまぐるしく変化する中で決めてしまうと、つらくなっちゃう。柔軟に対応できたらいい」と語った。

しかし滝沢を10年間担当するマネジャーからは「1つ1つのことはそう特別なことはないが、その1つ1つが大量にあって、それを毎日コツコツどれも長年続けていることが、凄いところでクレイジーなところ」とのコメントが。毎日欠かさずやっていることについて聞かれると、滝沢は「皆さんやってると思うけど」と切り出した。

そして「朝は白湯を飲んで、食器を片付けて家の掃除をやって、例えばお庭の水やりをやって。あとは着替えて仕事に行くみたいな、それぐらいのこと」とサラリ。フリーアナウンサーの森香澄は「分かります、白湯を飲んだほうがいいとか。飲む日もあります」と納得しつつ、「ただ毎日続けるっていうのができない」と打ち明けた。

さらに「白湯は沸かして作るんですか？」と聞かれると、滝沢は「私は白湯という名のお湯を飲んでただけだった。面倒臭いから」と告白。「サーバーから出て来るのを適当にお湯にして飲んでたんだけど、最近やっとゆっくりした生活を楽しみたいと思って、鉄瓶を買って沸かして、鉄分の補給みたいなことになるんだって。そういうのを取り入れ出した」と明かした。

これをスタジオで見守っていた一同は「鉄瓶置くとこある？」と騒然。滝沢宅の、おしゃれな壁面収納にしまわれた鉄瓶を見ながら、タレントの指原莉乃は「鉄瓶をしまえる壁がありません」と、憧れの目線を送っていた。