¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤ÎÀÐÄÍ¼®²Ö¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖOwen¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£2021Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¡¢ºòÇ¯2·î¤ËºÆ²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯8¥«·î¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖOwen¡×¤ÏºÆ½ÐÈ¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¶Ê¡£¡È¿ä¤¹¤³¤È¡¦¿ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡É¤Î¸÷¤È±Æ¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê±þ±ç¥½¥ó¥°¡£¢ö¤³¤³¤ÏÃÏ¹ö¤«Å·¹ñ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤Î°ìÀá¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¶¦Í¤¹¤ë¡ÈÀ¸¤Êý¤Î²¹ÅÙ¡É¤¬½É¤ë¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡µÒÀÊ¤Ç·ý¤¬ÆÍ¤¾å¤¬¤ê¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÎÇÈ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ÷¤á¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎÄã²»¡¢´À¤È¥¢¥ó¥×¤ÎÆ÷¤¤¡¢È©¤ò»É¤¹Ç®µ¤¡£¤½¤Î°ì½Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Ï»Å»ö¤ò½ª¤¨¡¢ÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¡¢µÙÆü¤òºï¤Ã¤Æ¤³¤Î¡È¸½¾ì¡É¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¿ä¤·¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¡£»þ¤Ë¾Ð¤¤¡¢»þ¤ËÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤ë¡£¿ä¤¹¤³¤È¤ÏÄË¤ß¤òÈ¼¤¤¡¢Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤Ìë¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼¡¤³¤½¤Ï¡×¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ËÀÄ½Õ¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ²Î¤¤ÍÙ¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤¯¡¢Å·¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¤¡£¡ÖOwen¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¶¹´Ö¤ÇÇ³¤¨¤ë¡È±þ±ç¡É¤Î¸½¼Â¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ö¤³¤³¤ÏÃÏ¹ö¤«Å·¹ñ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤¬¤³¤Î²Î¤ÇÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¡£¡Ö¡È¤³¤³¡É¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£åºÎï¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅ¥½¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡¢¥¢¥¤¥«¥ì¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡£´¿À¼¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¸ÉÆÈ¤ä³ëÆ£¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìµ¿ô¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ê¿§¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢ÀÐÄÍ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖOwen¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï±þ±ç¡£¥µ¥Ó¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢»Ù¤¨¤ëÂ¦¤È»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÂ¦¤ÎÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡²Î»ì¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö´À¤È¥«¥Ó¤ÎÆ÷¤¤¡×¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤´¿À¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸¡¹¤·¤¤ÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø·¸¤ò¡È¤¤ì¤¤¤´¤È¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤â¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤½¤³¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤â±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÀÐÄÍ¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡ºÆ²ÃÆþ¸å½é¤á¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¶»¤Î±ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´üÂÔ¤è¤ê¤âÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Þ¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À²¼ÀÑ¤ß¤òÀÑ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¿¶¤êÆþ¤ì¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤º¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÌÂ¤¤¤ÎÃæ¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Á³¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤«¤é¡È¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡É¤Èµ¤Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡È¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¶Ê¡É¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡MV¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¡¢°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²¿ÅÙ¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ö»ä¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¶Ê¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ç¤Ï¤³¤Î¶Ê¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÏ¹ö¤Ç¤â¡¢Å·¹ñ¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¡È¤³¤³¡É¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÀÐÄÍ¼®²Ö¤ÎÁª¤ó¤À¡È¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡É¤«¤¿¤Á¤À¡£