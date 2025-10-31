´ØÅì½é¡õÀéÍÕ½é¤¬Â³¡¹! ¡ÈÆüËÜºÇÂçµé¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¡ÉÃÂÀ¸¡½¿·À¸¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¡×Âè1´ü¥¨¥ê¥¢¤ÎÃíÌÜÅ¹ÊÞ¤ò¾Ò²ð
10·î31Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYËÌ´Û·úÂØ¤¨·×²è¡×¤ÎÂè1´ü¥¨¥ê¥¢¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó! ·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤è¤ê2³¬·ú¤Æ¤«¤é3³¬·ú¤Æ¤Ø¤È¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢´ØÅì½é½ÐÅ¹3Å¹ÊÞ¡¢ÀéÍÕ¸©½é½ÐÅ¹26Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÁ´96Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤¿Âç·¿¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¡£·×38Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£º£²ó¤Ï¿·¥¨¥ê¥¢¤Î¸«¤É¤³¤í¤È10·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆâÍ÷²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYËÌ´Û·úÂØ¤¨·×²è¡×¤ÎÂè1´ü¥¨¥ê¥¢¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¡û¢£Âçµ¬ÌÏ¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¤Ï¡È¿·Á¯¤ÊÌ£¡É¤¬Âç½¸·ë!
ËÌ´Ûµ´ü¥¨¥ê¥¢3³¬¤Ë¤Ï¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È20Å¹ÊÞ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó18Å¹ÊÞ¤¬ÊÂ¤ÖÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ÎÀÊ¿ô¤ÏËÌ´Ûµ´ü¥¨¥ê¥¢¤À¤±¤ÇÌó1,400ÀÊ¤ÈÂçµ¬ÌÏ¡£¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¹ç·×2,500ÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÀÊ¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®¾å¤¬¤êÀÊ¤ä¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´°È÷¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¾¡¼¥ó¤òÀß¤±¡¢10Å¹ÊÞ¤Ç¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¶¡Ï¢¤ì¤Î²ÈÂ²¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¤Ï´ØÅì½é¤¬1Å¹ÊÞ¤ÈÀéÍÕ¸©½é¤¬11Å¹ÊÞ¡£´ØÅì½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¡²¬¤Ç¹ÔÎó¤òºî¤ë¡ÖÇîÂ¿°ìÁÐ¡×¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡ÖHakata Ramen Issou nossi¡×¤À¡£¡ÖÇîÂ¿°ìÁÐ¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡ÈË¢·Ï¤È¤ó¤³¤Ä¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÇ»¸ü¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ§¡£ËÜ¾ì¡¦Ê¡²¬°Ê³°¤Ç¤Ï¿·²£ÉÍ¥é¡¼¥á¥óÇîÊª´Û¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤À¡£¤½¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡ÖHakata Ramen Issou nossi¡×¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
ÀéÍÕ¸©½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó6Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡Ö¥¨¥¹¥µ¥ï¥À¡×¤Îß·ÅÄ½£Ê¿¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ëÃæ²Ú¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö¤µ¤ï¤ÀÈÓÅ¹¡×¤ä¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥Ó¡¼¥Õ¤ªÆùÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡Ö¥ªÆù¥äYOSHIMI¡×¤Ê¤É¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤´¤Ï¤ó·Ï¤¬9Å¹¡£¤µ¤é¤Ë99%¥«¥«¥ª¤òËÌ³¤Æ»¥Ð¥¿¡¼¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤¿¥´¥Ç¥£¥Ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥¯¥ì¡¼¥×¤Î¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡¢¿·¶ÈÂÖ¤È¤Ê¤ë¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¥«¥Õ¥§¡×¤Ê¤É¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¤¬2Å¹ÊÞ¤ÈÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡È¿·Á¯¤ÊÌ£¡É¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤½¤¦¤À¡£
¡û¢£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÁ´¹ñ½é½ÐÅ¹¤ÎÌ£¤äÂÎ¸³·¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì½é½ÐÅ¹2Å¹ÊÞ¡¢ÀéÍÕ¸©½é½ÐÅ¹8Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤à¡¢Á´18Å¹ÊÞ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
´ØÅì½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ëµí¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Öµí¤«¤Ä ¤Õ¤¿¤ÐÄâ¡×¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÅ¹Æâ»Å¹þ¤ßµí¤«¤Ä¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¡¢¤â¤¦°ìÉÊÁª¤Ù¤ë¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¤ÎÄê¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤â¤¦1Å¹ÊÞ¤ÏÁ´¹ñ¤Çµí¤¿¤óÀìÌçÅ¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖÍøµ×¡×¤Î¿·¶ÈÂÖ1¹æÅ¹¡Ö¾ÆÆùÍøµ×¡×¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Îµí¥¿¥ó¤È¾ÆÆù¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£
ÀéÍÕ¸©½é½ÐÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µûÄà¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÄàÁ¥Ãã²°¤¶¤¦¤ª¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÃæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÁ¥¤¬ÄÃºÂ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÇÄà¤Ã¤¿µû¤òÄ´Íý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«ËÜ¾ì¡¦ÇîÂ¿¤Î¤â¤ÄÆéÅ¹¡Ö¤ä¤Þ¤ä¿©Æ²¡×¤«¤éËÜ³Ê¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ä¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¡¢¹ÈÃã¤ÎËÜ¾ì±Ñ¹ñ¼°¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖMiss pretty woman¡×¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤ÀÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£
¡û¢£¥ß¥·¥å¥é¥óÅ¹¡Ö¥Æ¥£¥à¡¦¥Û¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤Ë¤Ï¡È¤³¤³¤À¤±!¡É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì
ËÌ´Û¤ÈÆî´Û¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼ÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©½é½ÐÅ¹¤Ç¤¢¤ê¥«¥Õ¥§¤âÊ»Àß¤¹¤ë¡ÖRHC Ron Herman/RHC CAFE¡×¤ä¹á¹Á¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤Ëµ±¤¤¤¿¹á¹ÁÅÀ¿´ÀìÌçÅ¹¡Ö¥Æ¥£¥à¡¦¥Û¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂÚºß»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ä¤¯¤ê¤À¡£
¡Ö¥Æ¥£¥à¡¦¥Û¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¾·Ê¡¶î¼Ù¤ò´ê¤Ã¤ÆÃæ¹ñ»â»ÒÉñ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¶î¼Ù¤È¾·Ê¡¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»â»Ò¤ÎÉñ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥Ð¥ª¡×(880±ß¡¿3¸Ä)¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤³¤À¤±¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¾ø¤·ñ»Ò¡×¡Ö¿å¾½Êñ(¥¢¥¹¥Ñ¥é¤È¥¨¥Ó¤Î¾ø¤·ñ»Ò)¡×¡ÖÊ´²Ì(ºµ¾Æ¡¦¥Ë¥é¡¦Ä¹°ò¤È¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¾ø¤·ñ»Ò)¡×¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿(¼ÂºÝ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï³Æ580±ß¡¿3¸Ä)¡£ÅÀ¿´¤Ï¤É¤ì¤âËèÆüÈé¤«¤é¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤¤ª»ÒÍÍ¥×¥ì¡¼¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¤È¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¯¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ì¥ó¥¬¤âÀßÃÖ!
ËÌ´ÛÅìÂ¦¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¹Á¤Î¹¾ì¡×¤ò¿·Àß¡£¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYËÌ´ÛRENEWALµÇ°¥ì¥ó¥¬PROJECT¡×¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ì¥ó¥¬¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¥¶¶»Ôºß½»¤ÎÍü¤ÎÍÅÀº¡Ö¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¡×¤È¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¯¤ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¤È¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¯¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ì¥ó¥¬¤Î½üËë¼°¤ò³«»Ï¡£¥ì¥ó¥¬¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¤È¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¯¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥ì¥ó¥¬¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤ÆÂç¶½Ê³¡£¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¤ä¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¯¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ì¥ó¥¬¤Ï¡¢º£¸å¤¤¤Ä¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡û¢£ÆîÁ¥¶¶¥¨¥ê¥¢¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë´üÂÔ!
º£²ó¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¡×¤È¡ÖLaLa arena TOKYO-BAY¡×¤ò·ë¤Ö¿·¤¿¤Ê¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤â³«ÄÌ¡£ÆîÁ¥¶¶¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Î²óÍ·À¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤È½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï?
²Ã¼£²° ¿¿Èþ ¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è½Ð±é¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æü´Ú¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤âÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£¸½ºß¤ÏÉã¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÏ°è¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ø¶½Ì£¤ò»ý¤Á¼¹É®¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÈÂçÃæ¡£¢§¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª▶ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
