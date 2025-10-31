ワールドシリーズ

米大リーグ・ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）で2勝3敗と崖っぷちに立たされている。NHK総合でも連日生中継されている大一番。視聴者は大谷翔平投手の背後の光景に目を奪われていた。

ここまで5試合が行われたWS。打席に立つ大谷の背後、バックネットの下には数々の日本企業の広告が掲出されていた。日本航空、ENEOS、KONAMI、ディップなど見慣れた文字が並ぶ。中継でも目立っていた。

NHKで地上波生中継でもデジタル表示されていたこともあり、ネット上の日本のファンも目を奪われていた。

「目立つところに日本企業の広告たくさんある」

「ワールドシリーズ日本企業の広告多すぎんか？www」

「日本企業の広告をわざわざCGで被せて見せててびっくり」

「広告が日本企業だらけ」「日系企業の広告多すぎてビビる」

「ワールドシリーズの広告ですから…とんでもない金額」

「おそらくバーチャルなんだろうけど、本当はどうなってるんだろう？」

後がなくなったドジャースは31日（同11月1日）、敵地で第6戦に臨む。山本由伸が先発予定。25日（同26日）の第2戦に先発し、9回1失点、105球で完投勝利していた。



