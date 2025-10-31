ワールドシリーズ第6戦前

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に向けた前日練習に臨んだ。打撃練習（BP）では柵越えを連発。その後、グラウンド上でのある行動に、米記者が感銘を受けた様子を伝えている。

米地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・J・デュアルテ記者は大谷が打撃練習後に見せたワンシーンをXに投稿。映像に映っていたのは内野グラウンドへ移動し、チームメートとボールを拾い集める謙虚な姿だった。

大谷の人柄をうかがわせる姿に、デュアルテ記者は「打撃練習で何万本ものホームランを5階席や屋上、中心街にあるマリオットホテルまで打った後、ショウヘイ・オオタニはチームメートとともに楽しく球拾いしている。ユニコーンには本当に感銘を受ける！」と文面につづっていた。

大谷はポストシーズンで打率.250、8本塁打、14打点、OPS1.109を残し、投手として2勝1敗、防御率3.50、18イニングで25奪三振の活躍を見せている。ワールドシリーズは第5戦を終え、ブルージェイズが3勝2敗で世界一へ王手。崖っぷちのドジャースは31日（同11月1日）の第6戦で山本由伸投手が先発のマウンドに立つ。



