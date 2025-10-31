¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÌøÅÄÍª´ô¡¡£·Ç¯·ÀÌóËþÎ»¸å¤Îà°úÂà¸ø¸Àá¤â¸½ÌòÂ³¹Ô°ÕÍß¤ò½é¹ðÇò¡ÚÆüËÜ°ìÆÈÀê¼êµ¡Û
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£³£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤È¤Î¡Ö£Ó£Í£Â£Ã¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×Âè£µÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£±²ó¤ÎËö¤Ë£³¡½£²¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ£´¾¡£±ÇÔ¤Ç£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡££¸²ó¤ËÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¡Ö£±ÈÖÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥ºÂÇÎ¨£´³ä£µÊ¬£µÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬ËÜ»æ¤ËÆÈÀê¼êµ¤ò´ó¤»¤¿¡££·Ç¯·ÀÌóËþÎ»¸å¤Î°úÂà¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ»×¤ò½é¹ðÇò¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥±¥¬¤Ëµã¤¤¤¿¼çË¤¤¬¥®¡¼¥¿Àá¤ò¤¢¤¨¤ÆÉõ°õ¤·¡¢Â¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ø¤Î¼Õºá¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡½¡½¡£
¡ÚÆÈÀê¼êµ¡Û¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¡¢ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¤¿¤Î¤â¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¨Ä¾¤Ëº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥±¥¬¤Ëµã¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡££´·î¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç±¦¤¹¤Í¤Ë¼«ÂÇµå¤ò¼õ¤±¤ÆÉé½ý¡£¶¯¤¤ÄË¤ß¤Ç¡¢À¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÀè¤ò¸«ÄÌ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï°ì¿Í¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤ÊÀ¸³è¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Æþ±¡¤·¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Û¤É¡£¿·¤·¤¯¥Ù¥Ã¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¶¹¤á¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ö±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¡×¤Ï¡¢Îã¤¨¤ì¤Ð¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿»þ¤ËºÙ¤«¤¤¥Ò¥Ó¤¬Ìµ¿ô¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢´°¼£¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£Éé½ý¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤â¹ü¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯à¼«Ê¬¤ÎÂá¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£²þ¤á¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡³«Ëë¤ò¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤À¤±¤ËÍîÃÀ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤ê¤«¤¨¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤Ç¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¡£¿ÍÀ¸¤Ï»³¤¢¤ê¡¢Ã«¤¢¤ê¡£¶ì¤·¤¤»þ¤Û¤É¼«Ê¬¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¹þ¤Þ¤ºÍèµ¨¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÎý½¬¤ËÎå¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°úÂà¡×¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡££²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¸·¤·¤¤¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ·×»»¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤¹¤ë¡£Éüµ¢Á°¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÃÞ¸å¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡ÖÂåÂÇ¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÅöÁ³¤½¤¦¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£°ì·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ê¼þÅì¡ËÍ¤µþ¤¬·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½ÐÈÖ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂåÂÇ¹½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤À±¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¨¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¦¤Á¡£¤³¤Î£²Ç¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤¬£·Ç¯·ÀÌó¤Î£¶Ç¯ÌÜ¡£ËÍ¤ò¿®Íê¤·¤ÆÂç¤¤Ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£Â¹¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ø¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ÏÆÃ¤Ë¶¯¤¤¡£
¡¡°ú¤ºÝ¤ÎÈþ³Ø¤ÏËÍ¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¾õÂÖ¤Ç°úÂà¤·¤¿¤¤¤È¼ã¤¤»þ¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£·Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤³¤ÇÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¸ø¸À¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¡¢ÂÎ¤ÏÆ°¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬Á°Äó¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿ô»ú¤ËÇ¼ÆÀ¤·¡¢Â¾¼Ô¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ëÆ»¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é£´£°ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î£²Ç¯Æ¯¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸½¼Â¤Ï½Å¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢£²£°£²£¶Ç¯¡¢ËÍ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¡¢ËÍ¤Ï¼ã¤¤»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ëµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÆüËÜ°ì¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ£·ÅÙÌÜ¡£²¿ÅÙ¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤âºÇ¹â¤À¡£¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤âºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹³°Ìî¼ê¡Ë
¡ù¤ä¤Ê¤®¤¿¡¦¤æ¤¦¤¡¡£±£¹£¸£¸Ç¯£±£°·î£¹Æü¡¢¹Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£³°Ìî¼ê¡££³£·ºÐ¡£¹Åç¾¦¤«¤é¹Åç·ÐºÑÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£±£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÆþÃÄ¡££±£´Ç¯¤Ë½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡££±£µÇ¯¤Ë¤ÏµåÃÄ½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÃ£À®¤·¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¼ç¼´¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤È£·Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¡££²£°Ç¯¤Ë¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²£±Ç¯³«ºÅ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºòµ¨¤Ï±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÆùÎ¥¤ì¡¢º£µ¨¤Ï±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£¹·îËö¤Ë°ì·³Éüµ¢¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹£±£¸£·¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¹£°¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£