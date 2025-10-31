10月23日、日本テレビ側の対応に問題があったとして、日弁連に人権救済の申し立てを行った元TOKIOの国分太一（51）。

今年6月、過去にハラスメント行為があったとして長年出演していた『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）を降板。芸能活動の休止と共に表舞台から姿を消した国分が、突然日テレに“異議”を唱えたのだ。

「国分さんサイドは今回、どの事例がコンプライアンス違反なのかを特定して教えてほしいと主張しています。また外部にどこまで説明していいのかを日本テレビと協議し、明確にしたいと言っているそうです」（芸能関係者）

国分の代理人であるロデム綜合法律事務所の菰田優弁護士に本誌が取材すると、「私としては、日本テレビ側の対応がバランスを失っていたのではないかと考えています。何が妥当かというのは難しいですけど」と答えている。

いっぽうで日本テレビ側も、《突如としてそのやり取りの内容や関係者の特定につながりかねない情報を含めて一方的に公表し、会見を開いたことは誠に遺憾であり、強く抗議いたします》と、強く反論。

日本テレビの福田博之社長も定例会見で、「大変戸惑っている。現状のままでは対話に応じるのは難しい」とし、「真摯に協議を続けていた最中に突然このような申し立てが行われた」と両者の意見は対立したままだ。

現在まで沈黙を保っている国分。気になる復帰について菰田弁護士は「今はまだそういう復帰について全然考えられる状況ではないですね。まず普通の社会人として生きていく状況に持っていきたいってことですね」と、本誌の取材に語っている。

果たして、国分のテレビ復帰の可能性はあるのか。ある民放テレビプロデューサーは次のように語る。

「まず今回の日本テレビの対応ですが、時代の急激な変化についていけていない感じがします。これは日テレに限りませんが、それまで番組の視聴率に貢献してきた功労者にもかかわらずあまりに一方的な解雇であり、国分さんが困惑してしまうのもわかるように思います。

日本テレビとしてはフジテレビの中居正広さんの事案を頭に浮かべていたのは間違いなく、その恐怖心から、国分さんが納得できないままの決断となったのでしょう。

いっぽうで国分さんのテレビ復帰ですが、少なくとも今は難しいのでは……。ある程度日テレとの話し合いで名誉が回復したとしても、今のコンプライアンス重視のテレビ局で国分さんの出る幕はないのではないでしょうか」

ただ、今後の話し合い次第で国分の“手助け”をする可能性はあるという。

「日テレとしても『ザ！鉄腕！DASH!!』などの功労者だけに、このまま切り捨てるようなことは本意ではないかもしれません。例えば、今後国分さんがYouTubeチャンネルなどの開設をする際に、局のスタッフにサポートをさせるなどの“側面支援”の可能性はあります。いずれにしても、現在のテレビ業界の衰退を象徴するような出来事だと思いますね」（前出・民放プロデューサー）

果たして、国分の願いはかなうのだろうか。