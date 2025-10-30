ビー・エム・ダブリュー株式会社は、2025年10月31日より東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」において、BMWおよびMINIブランドの最新モデルと革新的技術を披露する。

同社ブースでは、BMWの新世代モデル「ノイエ・クラッセ」第一弾となるiX3をアジア初公開するほか、MINIと英国デザイナーによる「MINIポール・スミス・エディション」が世界初公開となる。会場では限定車BMW M2 CSやコンセプトカーBMW Concept Speedtopも展示されるため、興味のある方はチェックしてみてはいかがだろうか。

ジャパンモビリティショー2025におけるBMWグループ・ブース

新世代モデル「ノイエ・クラッセ」の第一弾：BMW iX3がアジア初公開

英国ブランド2社のコラボレーション: MINIポール・スミス・エディションが世界初公開

BMW M2 CSがBMW Mファンを魅了

BMW Concept SpeedtopがBMWグループ・ブースにおいて魅力ある特別感を演出

BMWとMINIは、ジャパンモビリティショー2025において注目を集めるブースを展開する。10月31日から11月9日まで東京で開催される本イベントでは、未来志向のBMWおよびMINIモデルとテクノロジーの数々が披露される。新世代「ノイエ・クラッセ」モデルであるBMW iX3、水素燃料電池技術、新型MINI Paul Smith Editionを含むMINIファミリー、限定車BMW M2 CS、コンセプト・モデルBMW Concept Speedtopなどが含まれている。BMWモトラッドも、完全電動のBMW CE 02と、2025年にトップラク・ラズガトリオグルがFIMスーパーバイク世界選手権2連覇を達成したBMW M 1000 RRを出展する。10月29日と30日には、東京ビッグサイト展示会場の1,100平方メートルのブースにおいて、メディア関係者が3ブランドの魅力的な展示をいち早く体験できる機会が設けられる。

新型BMW iX3のアジア初公開/初の新型ノイエ・クラッセ・モデル

ジャパンモビリティショーでは、初の新型ノイエ・クラッセ・モデルであるBMW iX3のアジア初公開が行われる。BMW iX3と共に展示されるのは、BMWグループ全体の未来を指し示す革新的な技術の数々である。ジャパンモビリティショー来場者は、新型BMW iX3が電気モビリティ、表示・操作コンセプト、デジタル化、コネクティビティ、デザイン、サステナビリティなど多岐にわたる分野で実現した技術的飛躍を目の当たりにすることが可能である。今後登場するすべてのBMWモデルは、採用する駆動システムの種類に関わらず、ノイエ・クラッセがもたらす革新の恩恵を受けることになる。

日本向けBMW iX3の生産は2026年3月に開始予定であり、日本国内のBMW正規ディーラーを通じ、現時点では2026年後半に開始される予定である。BMW iX3は、BMWブランドにとって全く新しいデザイン言語を打ち出し、達成された技術的進歩を忠実に伝えている。革新的なディスプレイと操作コンセプト「BMWパノラミックiDrive」は、新開発の「BMWパノラミック・ビジョン」と「BMWオペレーティング・システムX」を統合し、ユーザー体験を再定義している。BMWならではの完璧なドライバー・オリエンティッドを実現する。4基の高性能コンピューター「スーパーブレイン」で構成されるゾーン別アーキテクチャーが、ソフトウェア定義車両の基盤を提供する。この高性能コンピューターの1つが「歓びの心臓部」です。完全自社開発のBMWダイナミック・パフォーマンス・コントロール・ソフトウェアにより、静止状態からダイナミックな限界領域まで、車両全体の走行特性を管理します。第6世代（Gen6）BMW eDrive、円筒形セル・バッテリー、新開発電動モーターを搭載した初の新型ノイエ・クラッセ・モデルとして、新型BMW iX3は大きな技術的進歩を遂げている。400kWの充電により、10分で372km（231マイル）の航続距離を追加することが可能であり、双方向充電機能により、車両自体が移動式電源バンクへと変貌する。

2028年登場の新型BMW iX5 Hydrogen

様々なパワートレインを提供することは、BMWグループの成功における重要な要素であり続けている。内燃機関、プラグイン・ハイブリッド、電気自動車、そして2028年発売の新型BMW iX5 Hydrogenから始まる水素燃料電池技術までを網羅する幅広い駆動システム・ポートフォリオは、現在および将来にわたって世界中の顧客の多様な要求とニーズに確実に応える基盤を築いている。

この水素駆動技術は、BMWグループがトヨタ自動車株式会社と共同開発する第3世代燃料電池システムを基盤としている。この技術的進歩により、よりコンパクトな設計でありながら、より強力かつ効率的なシステムが実現している。航続距離と出力を向上させると同時に、エネルギー消費量を削減している。ミュンヘンとBMWグループのシュタイアー工場の専門センターでは、この技術の初期プロトタイプを製作中であり、またBMWグループのランツフート工場では、駆動システム向けの追加コンポーネントを供給している。

世界初公開: MINIポール・スミス・エディション

1998年、ポール・スミスは、クラシックなミニの限定モデルに彼のシグネチャーを提供して以来、MINI とこの英国人デザイナーは、数多くのプロジェクトを共同で実現している。そして今、ジャパンモビリティショー 2025を舞台に、この伝統あるコラボレーションの新たなマイルストーンとなる、新しいMINIポール・スミス・エディションが世界初公開となる。この特別仕様車では、ポール・スミスが世界的に有名な「クラシックにひねりを加えた」デザイン言語をMINIクーパー・ファミリーにもたらしている。この車のスタイリングとディテールは、ポール・スミスの紛れもないスタイルと、MINIブランドの遊び心にあふれた、陽気で独立心のある精神を融合したものである。

ノッティンガム・グリーンなどの限定エクステリア・カラー、ポール・スミスの「シグネチャー・ストライプ」などの洗練されたデザイン要素が、MINIポール・スミス・エディションの独特の外観を際立たせている。MINIポール・スミス・エディションの標準仕様には、ダーク・スチールをアクセントにした18インチのナイトフラッシュ・スポーク・ブラック・アロイホイールが含まれます。また、ホイール・トリムとブラックの水平型トランクリッド・ハンドルにポール・スミスのサインが刻印されており、この特別仕様車を際立たせている。MINIポール・スミス・エディションは、MINIクーパー 3ドア、5ドア、コンバーチブルの各モデルで提供されている。MINIポール・スミス・エディションの電気自動車モデルは、ジャパンモビリティショーでの世界初公開とともに販売が開始され、内燃エンジン搭載モデルは2026年第1四半期に受注が開始される予定である。

日本初公開: 限定車BMW M2 CS

限定車BMW M2 CSが、ジャパンモビリティショー2025のBMWグループ・ブースにて日本初公開される。Mツインターボ技術を搭載した高回転型直列6気筒エンジン（標準BMW M2搭載ユニットの改良版）は、6,250rpmで驚異の390kW/530hpを発揮し、BMW M社プレミアム・スモール・コンパクト・セグメントの高性能スポーツ・カーは、純粋なドライビング・プレジャーの基準をさらに高みへと引き上げている。

標準装備の8速Mステップトロニック・トランスミッション（ドライブロジック付）が、BMW M2 CSの後輪にエンジンのパワーを伝達する。炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の使用を含む軽量設計技術の適切な採用により、特別仕様車の重量は標準のBMW M2と比較して約30キログラムの軽量化が図られている。軽量化と瞬時のパワー伝達により、BMW M2 CSは0-100km/h加速を3.8秒で達成し、4秒の壁を突破している。「1-foot rollout」方式で算出された数値は3.5秒である。80km/hから120km/h（50～75mph）への中間加速は3.4秒、最高速度は電子制御により302km/h（188mph）に制限されている。BMW M2 CSのシャシー技術とブレーキ・システムは、エンジン性能の向上と特別仕様車特有の重量バランス（車高を8mm低下）に精密に最適化されている。

BMW M2 CSの印象的な外観は、CFRP製コンポーネントの数々と、BMW M2でお馴染みのMエクステリア・ミラー・キャップ、特別仕様車標準装備のMカーボン・ルーフ、CS専用リア・ディフューザーといった専用ディテールが特徴である。新型BMW M2 CSのインテリアは、高級感あふれるアルカンターラによるスポーティな質感と革新的な軽量設計を融合している。CFRP製センター・コンソールや、重量を最適化したMカーボン製フロント・バケット・シート（メリノレザー仕上げヒーター付き）も装備されている。

AirConsoleによる車内ゲームで世界的に有名なクラシック・タイトルを楽しめます。

BMWグループ・ブースでは、BMW Operating System 8.5で初導入となったAirConsoleによる車内ゲームも体験可能である。新型BMW iX3では、マテル社のクラシック・カード・ゲーム「UNO®」など世界的に有名なタイトルが搭載されている。車内ゲーム用に最適化され「UNO® Car Party!」と改名された本作をはじめ、マテル社（NASDAQ: MAT）が所有する世界的に象徴的なブランド・ポート・フォリオの一角を担うコンテンツが楽しめる。マテル社は世界有数の玩具・ファミリー・エンターテインメント企業である。

BMWユーザーはさらに、AirConsoleがマテル社と共同でゲーム・ライブラリに追加した「Hot Wheels: Xtreme Overdrive™」への独占アクセス権を獲得している。このゲームでは、パノラミック・ドライブ・トラックでのレースで仮想BMW Vision Neue Klasse Xを駆りポイントを獲得し、伝説的なホット・ウィール・カーをアンロック・カスタマイズ可能である。レースのたびにBMW Vision Neue Klasse Xの性能とスタイルが披露される仕組みである。

同時にAirConsoleは、バンダイナムコエンターテインメント提供の『PAC-MAN™ チャンピオンシップ・エディション』をBMW向けに初リリースする。アーケードの名作をBMW専用にカスタマイズした本バージョンでは、世界的に有名なゲームに独自のひねりを加えたBMW限定アイテムが登場する。AirConsoleではスマートフォンをコントローラーとして使用できるため、乗車中の全乗客が対戦可能となる。

BMWコンセプト・スピードトップ: スポーツ・ツーリングの再定義

BMWグループがジャパンモビリティショー2025に展示するモデルの中で、特に目を惹く特別な存在感を放つのが、唯一無二のBMWコンセプト・スピードトップである。この3ドア・コンセプト・カーは、今年5月にイタリアのコモ湖畔で開催された歴史的名車を称える名高いイベント「コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステ2025」で初公開されている。BMWコンセプト・スピードトップは、シューティング・ブレークの優雅さと斬新なデザイン言語を融合させ、スポーティなツーリング・モデルを再解釈している。70台限定の限定生産モデルとなる本コンセプト・カーの希少性は、BMWが現在提供する最もパワフルなV8エンジンを搭載した卓越したパワートレインによってさらに強調されている。

BMWコンセプト・スピードトップの外観は、シャークノーズと呼ばれるフロント・エンドの顕著なV字形状、スリムなフロント・ライト、そしてイルミネーションを施したキドニーグリルによって特徴づけられている。ボンネットからルーフを経てリア・スポイラーへと続く中央のスプライン・ラインは、ダイナミックなツーリング・プロファイルを車体に与え、その幅広のリア・フェンダーがさらにスポーティなデザインを際立たせている。その優雅さは、BMWコンセプト・スピードトップ専用に設計されたツートーンの14スポーク・ファンスタイル・ホイールによって強調され、ツートーン・カラーと素材コンセプトがエクステリアとインテリアの連続性を創出している。フローティング・サンストーン・マルーンのエクステリア塗装が放つきらめく茶色調は、サンダウン・マルーンの茶色を基調とした世界観と、シートの明るいムーン・ストーン・ホワイトによってキャビンへと引き継がれている。さらに、熟練の技で仕上げられた伝統的なブローグ・スタイルのディテールが、レザー張りの表面を際立たせ、工房レベルの職人技を可視化している。BMWコンセプト・スピードトップのトランクもレザー張りであり、ブローグ・スタイルのパーフォレーションで装飾されている。エクステリアとインテリアの精巧な職人技は、BMWグループのディンゴルフィング工場の工房の専門技術によって実現されている。

BMW X7と日本の職人技術の出会い

ジャパンモビリティショーで展示される「BMW X7錦ラウンジ」は、豪華な乗り心地と日本の伝統工芸が優雅に融合した姿を体現している。この魅力的なコンセプト・モデルは、BMW X7をベースに高い実用性も兼ね備えている。星がきらめく美しさに満ちた静謐な空間、BMW X7錦ラウンジは優しく広々とした聖域を創り出している。キャビン内では、BMW独自の洗練された輝きが、京都の伝統技法で創り出された広大な星空と芸術的に融合している。

専用ツートーン・カラーがBMW X7錦ラウンジの特別なオーラを一瞬で伝えている。メイン・カラーのBMW Individualベルベット・ブルーを補完するように、ルーフ部分は宇宙に輝く星雲のきらめきを想起させるスペース・シルバーで塗装されている。クリスタル・ヘッドライトは、アイコニック・グローの優しい光によって引き立てられ、無限の宝石のような輝きを放っている。室内には15,000個のLEDを搭載したパノラミック・スカイルーフが夜には淡い青の星明りを投影し、Bowers & Wilkinsダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システムは、地上に降り注ぐ光を音で表現している。

リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社