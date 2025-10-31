【トランプ2.0 現地リポート】

来月4日投票のニューヨーク市長選に全米が注視している。

期日前投票が始まり、最初の3日間で22万人が投票を済ませた。これは史上最速ペースで、選挙への異例の関心の高さを示している。注目の的は、民主党候補のゾーラン・マムダニ氏（34）。6月の予備選で最有力候補とされたクオモ元州知事を破り、全米を驚かせた新星だ。

ウガンダ生まれのインド系移民でイスラム教徒。両親は学者という家庭に育ち、自らを「民主社会主義者」と称する。掲げるスローガンは「みんなが暮らしやすい街に」。家賃凍結や市バスの無償化など、生活に直結した政策を打ち出し、インフレに苦しむ市民、特に若者の支持を集めている。市民の4割が外国生まれのニューヨークで、増え続ける南アジア系の代表としても存在感を放つ。

■「次の時代」を占う試金石

この「マムダニ現象」に過剰な反応を示しているのがトランプ大統領だ。自身のSNSで「共産主義の狂人」と呼び、「当選すれば市への連邦資金を止める」と警告。さらに、マムダニ氏が合法移民でない可能性を示唆し、強制送還をにおわせる発言まで飛び出した。

背後には、マムダニ氏がトランプ氏に匹敵するポピュリストとして、熱狂的支持を集めていることへの強い警戒感がちらつく。彼が当選すれば、地方から“左派ポピュリズム革命”が起こり、トランプ体制を切り崩すきっかけにもなりかねない。

投票日まで1週間を切った今、マムダニ氏は2位候補に約10ポイントのリード。しかし、プログレッシブ（革新的な）政策への懸念や、ユダヤ系が強い街でイスラム教徒候補への慎重な見方もあり、勝敗はまだ読めない。

その2位候補が、一度敗北したクオモ元州知事というのも興味深い。独立候補として再出馬した彼は、マムダニ氏を嫌う層の受け皿になろうとしているが、自身もセクハラ疑惑やコロナ禍での老人ホーム死者数隠蔽問題で辞任した過去を引きずっている。さらに、トランプ支持の大富豪から選挙資金の提供を受けているとされ、リベラル層の反発は根強い。

この選挙は単なる市長選ではない。分断と格差に揺れるアメリカの「次の時代」を占う試金石となるはずだ。

（シェリーめぐみ／NY在住ジャーナリスト）