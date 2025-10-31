ＩＢＦ世界フライ級王者の矢吹正道（３３）＝緑＝が、１２月２７日に愛知県国際展示場で指名挑戦者の同級１位フェリックス・アルバラード（３６）＝ニカラグア＝との初防衛戦に臨むことが３１日、発表された。

矢吹は今年３月２９日、ＩＢＦ世界ライトフライ級王座を保持したまま、１階級上のＩＢＦ世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）に挑戦。３度のダウンを奪って１２回ＴＫＯ勝ちし、日本人初となる２階級同時制覇を達成。４月にライトフライ級王座を返上した。弟はＩＢＦ世界スーパーフェザー級８位の力石政法（３１）＝大橋＝。

アルバラードは１３年１２月、当時のＷＢＡ世界ライトフライ級王者・井岡一翔に挑戦し判定負け。１８年１０月にＩＢＦ世界同級王座を獲得すると、１９年５月に小西伶弥（真正）を判定で下して初防衛に成功。２度目の防衛後、王座を返上し、フライ級に転向。昨年１２月にＩＢＦ世界フライ級挑戦者決定戦で判定勝ちして、挑戦権を獲得した。双子の弟であるレネ・アルバラードは元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級王者。

戦績は矢吹が１８勝（１７ＫＯ）４敗、アルバラードが４２勝（３５ＫＯ）４敗。

◆矢吹 正道（やぶき・まさみち）本名・佐藤正道。１９９２年７月９日、三重・鈴鹿市生まれ。中学３年から本格的にボクシングを始め、四日市四郷高時代にインターハイ出場。１６年３月に薬師寺ジムからプロデビュー。２０年７月に日本ライトフライ級王座獲得。１度防衛後に返上。２１年９月に初挑戦でＷＢＣ世界同級王座初奪取。２２年３月の初防衛戦で３回ＫＯ負け。身長１６６センチの右ボクサーファイター。リングネームはボクシング漫画「あしたのジョー」の主人公・矢吹丈から。家族は妻、１男１女。