元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美がダイエットした体重を公表した。３１日までにＸ（旧ツイッター）で「ダイエット−４キロ！！」と報告。

ＹｏｕＴｕｂｅでは「産後から体重戻ってないかなって思ってたけど、平気かなっていうのは甘えであった」と語り、「夏に水着を着たときにやっぱり何か太いなと思って。自分に言い訳するのはやめて」とダイエットを始めると説明。

「短期でガガガってやせるよりかは、ちゃんとインナーケアとかもしつつ、体に良くやせれるみたいなのをちゃんとやりたい」と話し、キノコや野菜を使ったヘルシーな手料理やジムでのトレーニングに励む様子を公開した。

最後に体重を測定すると、「３９・６キロ」に。ダイエット前の４３・３キロから約４キロ減となり、「うれしい。これをキープしたいです」と笑顔。「足がやせた気がします。うれしい。あとね、お腹も結構ぺたんこになった気がします」と変化を明かし、「お見せできる機会があったらそれまでキープしたい」「このまま３９キロキープできるように頑張るぞ！」と意気込んだ。

身長１５４センチと公表している板野。ネットは「ともちんのスタイル維持の努力本当に凄（すご）いしかっこいい」「４０キロ切った」「板野さん、細っ！」「すごーい！４３キロってだけでも痩（や）せてるのに」「えええすご！！モチベ爆上がりした」と仰天。「痩せすぎじゃね？」「無理しないで」との声も上がっていた。