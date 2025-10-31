42歳・深田恭子、2年ぶり『FRIDAY』表紙で谷間あらわな“衝撃”カット
俳優の深田恭子（42）が、31日発売の『FRIDAY』（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】信じられない透明感…42歳・深田恭子の全身ショット
深田は、1982年11月2日生まれ、東京都出身。96年、ホリプロ・タレント・スカウトキャラバンのグランプリ受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、俳優として映画、ドラマを中心に活躍。今年8月には5年ぶり、22作目となる写真集『AO』（集英社）をリリースした。
そんな深田は、2026年カレンダーを発売。待望の最新カレンダーから厳選カットを披露するとともに、独占ロングインタビューでは、撮影の手ごたえや日常の中で見つけた“癒やし”について語っている。かわいさと美しさが溶け合い、大人の色気をまとう“深キョン”の稀有な存在感を再確認できる。
ほか同号には、15年ぶりの芸能活動再開が話題の神楽坂恵、“アイドル界の超新星”乃木坂46の瀬戸口心月、元SKE48の須田亜香里のソロメイキングDVDの特別付録など内容盛りだくさんとなっている。
