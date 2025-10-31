『コウペンちゃん』×文部科学省、コラボポスター公開
テレビ朝日で放送中のテレビアニメ『コウペンちゃん』（毎週日曜 前8：28）と文部科学省のコラボが決定。ポスターが31日、公開された。
【場面カット】ほっこり…コウペンちゃんがお洗濯する第2弾PV
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいる。かわいらしい仕草と優しいことばに癒されると、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで人気を集めてきた。
文部科学省とのコラボビジュアルは「遊びは学び 学びは遊び“やってみたいが学びの芽”」と題して、幼児教育の重要性を伝える。
なお文部科学省では、幼児期の大切な学びが分かる動画シリーズを公開中。本動画シリーズでは、幼稚園等において、遊びを通して子どもたちの資質・能力を育んでいること、その資質・能力は小学校以降の学習や生活の基盤となっていること、そのために園の先生は様々な工夫をしていること等について、子どもたちの遊んでいる姿や幼児教育施設・小学校の先生へのインタビュー等を交えながら解説している。
