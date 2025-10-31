¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡õSnow Man¸þ°æ¹¯Æó¡¢µÚÀî¸÷Çî¤é¤ÈËÜ²»¥È¡¼¥¯¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯¥í¥±Î¢ÏÃ¤«¤éÌ¾¥»¥ê¥ÕÈëÏÃ¤Þ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤ÈSnow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Æü¥¿¥¤¹çºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤¬31Æü¡¢Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»£±Æ¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¡È¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¡É ¡È¥³¥¦¤Á¤ã¤ó¡É ¡È¥ß¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹ºê¡¢¸þ°æ¡¢µÚÀî¸÷Çî¤¬½¸·ë¤¹¤ë¸ø³«µÇ°ºÂÃÌ²ñ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£MC¤ÏËÜºî¤ÇÄÌÌõ¡¦¥ë¡¼¥¯Ìò¤òÌ³¤á¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡È¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¡É¤ÎÌ¾¤Ç¿Íµ¤¤Î°©¸«Î¼ÂÀ¡£¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¤Î»Ê²ñ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¶ÛÄ¥¤Ç¡¢¿¹ºê¡¢¸þ°æ¡¢µÚÀî¤«¤éÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍá¤Ó¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤µ¤·¤¯ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¾Ð¤¤¹ç¤¦¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢¸þ°æ¹¯Æó
¡¡º£ºî¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊBL¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø2gether¡Ù¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¡¼¥é¥Á¥Ã¥È¡¦¥È¥ó¥¸¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆü¥¿¥¤¹çºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¿¹ºê¤È¸þ°æ¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢Åìµþ¤È¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿2¿Í¤¬¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò²¹¤«¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¡È¥Ð¥ó¥³¥¯¥í¥±¤Ç¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÈäÏª¡£¿¹ºê¤Ï¥¿¥¤¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¸þ°æ¤Ï²¹Àô¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÎÎä¤¿¤¹¤®¤ë¥×¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆµÚÀî¤Ï¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤¿¡£µÚÀî¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¼«¿È¤Îµ²±¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥«¥¤¤ò±é¤¸¤¿¸þ°æ¤¬¥Æ¥¹¥È¤«¤éËÜµ¤¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡È»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ëÈëÌ©¡É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿¹ºê¤¬¡Ö¡ÊµÚÀî¤Ï¡Ë¿É¤¤ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¡×¤ÈË½Ïª¡£µÚÀî¤â¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤ë»þ¤È¤¤ÏNG¤¬·ã¿ÉÎÁÍý¡×¤ÈÇò¾õ¤·¡¢¥¿¥¤¤Ë10Æü°Ê¾åÂÚºß¤·¤Ê¤¬¤é°ìÅÙ¤â¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¤ËÆþ¤é¤º¡¢¡ÖÏÂ¿©¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£°ìÊý¤Î¸þ°æ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼Ìò¤ÎÆ£¸¶ÂçÍ´¤¬ÌÔÎý½¬¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï1¥«¥Ã¥È¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡È¶¦±é¼Ô¤Ø¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¡É¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢µÚÀî¤¬¡Ö¥³¥¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤¬¤Ç¤«¤¤¡×¤ÈÄ¾µå¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¯¥ì¡¼¥à¤Ã¤Æ¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¡Ø¤¦¤ë¤»¤¨¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢Á´°÷¤¬Âç¾Ð¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¡È¥¿¥ì¥³¥ß¡É¤È¤·¤Æ¡¢¸þ°æ¤¬°ìÈÖ¾È¤ì¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Î¸ý¤«¤é¿©¤Ù¤ë¥«¥¤¥Á¥¢¥¦¡ÊÍñ¾Æ¤¡Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¸þ°æ¤Ï¾È¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¡©¡×¤È¡¢Åö½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿Áê¼êÌò¤Î¿¹ºê¤â¡Ö°ãÏÂ´¶¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤Ç¤âËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤µ¤é¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¡¢µÚÀî¤¬¡Ö¡ÊÉáÃÊ¤Î¡Ë¥³¥¦¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥¤¤Ã¤ÆÁ´Á³¡ÊÀ³Ê¤¬¡Ë°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢±éµ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¡Ä¥×¥í¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÊÖ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È»ö·ï¡É¤â¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼½Ð¿È¤Î¿¹ºê¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÇÆ¯¤¯Â¿¤¯¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¿Í¡¹¤¬»¦Åþ¡£¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤âÅ¹°÷¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼½Ð¿È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¡È¼ÖÁë¤«¤é±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥½¥¦¥¿¡É¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁë¤ò³«¤±¤Æ³°¤òÄ¯¤á¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Å¤¤¼Ö¤ÎÁë¤¬²õ¤ì¤Æ³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶öÁ³¤Î»ºÊª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Áë¥¬¥é¥¹¤Ë¥¿¥¤¤Î³¹ÌÀ¤«¤ê¤¬È¿¼Í¤·±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÇÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÚÀî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦±ïµ¯Êª¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤¨¤ÆÁë¤¬³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌ¾²òÀâ¤ÇÄù¤á¤¿¡£»×¤¤½ÐÏÃ¤Ï¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢4¿Í¤Î·ÚÌ¯¤Ê¤«¤±¹ç¤¤¤¬½ª»Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎºÂÃÌ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
