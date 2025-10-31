暗闇に大きな火花…深夜の“自販機荒らし”の大胆犯行　隣町で逮捕の24歳男との“関連”は　福岡・飯塚市

福岡・飯塚市で27日、自動販売機を狙った窃盗事件が発生した。防犯カメラには、全身黒ずくめの人物が自販機を破壊し小銭を盗む一部始終が捉えられていた。警察は隣町で自販機を破壊し現金を盗もうとした24歳男を逮捕、関連を調べている。

深夜の自販機で大きな火花

福岡・飯塚市で27日午前2時前の建設会社、真夜中の駐車場でカメラが捉えたのは、大胆な手口で犯行を続ける自販機荒らしの一部始終。

27日午前2時前、全身黒ずくめの人物が敷地内に侵入してきた。

懐中電灯のようなもので明かりをつけ、敷地内の様子をうかがうと、カバンから何かを取り出し、自動販売機の前で立ち止まった。

すると次の瞬間、火花が激しく散った。

そして、この人物は、約30分で立ち去った。

隣町で24歳男を逮捕…周辺では7件の同様被害も

被害者は翌朝、料金箱がある部分が壊され、小銭が盗まれていることを知ったという。

被害者は「朝の7時ぐらいに見つけた。ちょっとびっくりした。怖い」と語った。

警察によると、周辺の地域を含め同様の被害があわせて7件報告されているという。

警察は29日、飯塚市に隣接する桂川町で自動販売機を破壊して現金を盗もうとした24歳の男を逮捕していて、関連について捜査している。

（「イット！」10月30日放送より）