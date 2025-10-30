とちぎテレビ

プロ野球のドラフト会議で、栃木県関係では支配下や育成で７人が指名され、球団関係者が次々とあいさつに訪れています。３０日はこのうち、オリックスから育成１位で指名された栃木ゴールデンブレーブスの三方陽登選手が、球団関係者から指名のあいさつを受けました。

栃木ゴールデンブレーブスの三方陽登選手と山下徳人監督らは３０日、栃木市のエイジェックスポーツ科学総合センターで、オリックスでスカウトを担当する岡崎大輔スカウトと小林敦スカウトに面会し、指名のあいさつを受けました。

三方選手は兵庫県出身で、駒澤大学から栃木ゴールデンブレーブスに２０２５年に入団した、１９０センチ、９７キロの大型外野手です。今シーズンはチーム主軸の４番を務め、リーグ戦ではホームラン５本、さらに独立リーグ日本一を決めるグランドチャンピオンシップでも、準決勝で逆転のホームランを放っています。

岡崎スカウトは「京セラドームで、１年目からホームランを打つのを見られる選手と期待している」とあいさつしました。

三方選手は岡崎スカウトから、オリックスの岸田護監督のサインボールとドラフト会議当日のＩＤパスを贈られ、笑顔を見せていました。

栃木ゴールデンブレーブスは、２０２４年も清水武蔵選手が同じオリックスから育成で指名を受けていて、育成選手のプロ入りは３年連続、これまでに５人がプロ野球に進んでいます。