カスハラ問題の深刻化を受けて、企業としてのカスハラに対する毅然とした方針を対外的に公表することが増えてきましたが、不当なクレームをつけてくる「クレーマー」は以前から存在していました。

ではいったい、近年になって問題化している「カスハラ」と従来の「クレーマー」の違いとはどこにあるのでしょうか。「カスハラドットコム」を運営する弁護士、能勢章氏の著書『「度が過ぎたクレーム」から従業員を守る カスハラ対策の基本と実践』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

「カスハラ」対策と「クレーマー」対策の違い

カスハラとは、カスタマーハラスメントの略称で、ひと言で言えば「顧客による嫌がらせ」という意味です。一般的には「顧客からの著しい迷惑行為」とされます。より正確な定義については後述します。

昨今、カスハラ問題の深刻化を受けて、カスハラに関して、企業が毅然とした方針を対外的に公表することが増えてきました。

たとえば、JR東日本は、2024年4月に「カスタマーハラスメントが行われた場合には、お客さまへの対応をいたしません」という方針を、高島屋、同年6月に「カスハラと判断した際は対応を打ち切り、以降のご来店をお断りする場合があります」という方針を公表しています。

これらの方針は、カスハラ加害者を顧客とは扱わないと宣言したもので、カスハラ加害者を排除する決意を示したと言えるでしょう。

昔は「カスハラ」とは言わずに、不当なクレームを行う人は、「クレーマー」と表現されていました。クレーマー対策は昔から多くの企業で講じられてきましたが、このクレーマー対策と現在行われているカスハラ対策とでは何が違うのでしょうか。

クレーマー対策は「接客業務の一環」に過ぎない

クレーマーとは、直訳すれば「要求者」という意味であり、一般的には、商品の欠陥や顧客への対応の仕方などについて「しつこく苦情を言う人」のことを言いました。

クレーマーの行為は企業にとっては「著しい迷惑行為」とも言えるので、クレーマーとカスハラ加害者は、ほとんど同じ意味合いで使われていたと言えるでしょう。ところが、昔は、現在と異なって、クレーマーは必ずしも排除されるべき存在とはされていませんでした。

1980年代のアメリカで顧客満足度（CS＝Customer Satisfaction）という概念が提唱され、これが日本でも徐々に浸透し、企業において商品開発などに活用されました。「クレームを申し立てた顧客は、クレームを申し立てない顧客よりも再購買の割合が30％高く、問題を解決あるいは満足できた顧客に至っては、再購買の割合が50％高い」とのデータもありました。

そのため、顧客満足度の向上のための手段として「クレーム対応」が積極的に推奨されていたようです。

こうした考えに影響を受けたのか、クレーマー対策本においては、クレーマーも顧客の1人である以上、誠実に対応して、クレーマーをリピーターに育てていくべきとの記載がよく見られました。

そうしたクレーマー対策本では、クレーマーは、あくまでも顧客として扱うべき存在であって、排除されるべき存在とはされていませんでした。

確かにクレーマーに誠実に接していれば、なかにはリピーターになる場合もあるかもしれません。しかしながら、クレーマー対応の過程で精神的な苦痛を感じ離職してしまう従業員もいたはずです。

かつては人手不足が現在ほど深刻ではなく、すぐに代わりの従業員を補充できたため、クレーマー対応に伴う弊害がそれほど問題視されなかったのかもしれません。現在の人手不足の状況では、それが通用するとはとうてい思えません。

また、「お客様は神様です」という言葉に代表されるように、かつては「行き過ぎた顧客至上主義」が根付いていた企業が多く、クレーマーに対して毅然とした態度を取ること自体が失礼だという考えもありました。

そのため、企業のなかには、クレーマーを排除することなく、ある程度要求を受け入れたり、必要のない謝罪をしたりして、「何とか解決してきた」、または「やり過ごしてきた」こともありました。

私は、弁護士として、カスハラという言葉もなく、まさにクレーマーと言われていた時代から「行き過ぎたクレーム」の対応に従事してきました。クレーマーからカスハラへと呼び方が変わるなかで、「行き過ぎたクレーム」に対する企業の姿勢や世の中の見方に変化が生じているのを感じてきました。

昔と現在とでは、行き過ぎたクレームの内容や特徴にそれほど違いがあるわけではありませんが、その本質は異なります。すなわち、クレーマーの本質は「要求」に、カスハラのそれは「嫌がらせ」にある点で大きく異なるのです。

過去においては、多くの企業が顧客至上主義とも言える姿勢で接客をしており、クレーマー対応もそういった姿勢で顧客の「要求」に応えるものとして行ってきたのです。

そのため、クレーマー対応は接客業務の一環であり、個々の従業員の接客能力のなかでうまく処理すべきものとされてきました。

カスハラは従業員に向けられた「嫌がらせ」

他方、カスハラは、従業員に向けられた「嫌がらせ」ですから、セクハラやパワハラと同列に評価されるべきものとされます。セクハラやパワハラと同様に、嫌がらせを受けた従業員の責任で生じるものではなく、迷惑行為を行う相手によって引き起こされるものです。

確かに、たとえば、従業員の言動が失礼であったなど、従業員のミスをきっかけにカスハラが生じることもあります。

しかしながら、従業員のミスはあくまでもきっかけに過ぎません。そういった場合のカスハラは、相手がミスを針小棒大に申し立てて過剰に要求することで生じるのです。

そのため従業員としては失礼な言動に限って謝罪すればよく、それ以上の要求に応じる必要はありません。ミスをしない人間などいませんから、従業員のミスが生じた後に、企業として適切に対応していればそれでよいのです。

ミスをしたことに対して、相手が過剰に要求する、または、暴言を吐くなどの不相当な行為によってカスハラが生じるわけですから、カスハラは、個々の従業員の責任で生じるのではなく、迷惑行為を行う相手によって引き起こされるものだと言えるのです。

昨今、カスハラが社会問題化した結果、多くの企業がカスハラ問題に対処する必要性を感じています。

しかしながら、企業の責任者のなかには、自身が「過剰な顧客至上主義」にどっぷりつかってクレーマー対応に成功した経験をもっていることが多いため、現状とズレた対策を講じてしまうことがあります。

本質的な解決につながらない「カスハラ対策本」

最近でも私が企業の責任者と接した際に、「カスハラ加害者もお客様である以上、結局は、現場の接客対応で何とかしていくしかない。本当にカスハラで困ることがあるのであれば、警察を呼べばいいからそんなに問題ないのではないか」と言われることがあります。

おそらくこのような発言をされた方には、クレーマー対応で過去に成功体験があるのかもしれません。

こうした発言は、個々の従業員の接客対応にカスハラの責任があることを前提とするものであって、カスハラの本質が「嫌がらせ」であることをわかっていないのかもしれません。

カスハラ対策は、カスハラとクレーマーの本質的な違いを理解していなければ実効的なものにはなりません。現在でもカスハラ対策本のなかには、従来のクレーマー対策の延長線上で書かれているものがたくさんあります。

そうしたカスハラ対策本には、言葉づかいの巧みさや切り返しのうまさでカスハラを回避できると書かれていることが少なくありません。

たとえば、「相手の心を開かせるために共感する姿勢を示しましょう」「普段よりも声を低めにしてゆっくりと話しましょう」「正面から向き合うと緊張感が増すため、斜めの位置関係で接しましょう」といったコツが書かれてます。

カスハラ対策は「職場環境改善策」として行われるべき





確かに、そういったコツを身に付ければ、カスハラ対応が実際にうまくいくケースもあるかもしれません。

しかしながら、そういったコツが書かれたカスハラ対策本で対応がうまくいくのはごく一部の人だけです。

過去にはクレーマー対応も接客業務の一環でしたから、企業の責任者のなかには、クレーマーとの接し方のコツが書かれた書籍を読んで成功した人もいるかもしれませんが、誰もがそのようにうまく対応できるとは限りません。

人手不足が続く現状においては、持続可能な対応とは言えないでしょう。カスハラがハラスメントの一種である以上、一部の人のための対策とするのではなく、誰でも安心して対応できる職場環境を実現するための対策を講じるべきなのです。

このように、クレーマー対策は、「接客業務」の一環として行われていたのに対し、カスハラ対策は、「職場環境改善策」の一環として行われるべきで、そこに本質的な違いがあるのです。

クレーマー対策とカスハラ対策の本質的な違いを図で示すと、下の図のようになります。



