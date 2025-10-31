飼い主さんがお仕事に行く時間が迫ると、お留守番を察したワンコがそばにやってきて…？甘えん坊なワンコの行動に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で18万3000回再生を突破。「可愛くてたまらない」「会社に行きたくなくなる！」といった声が寄せられています。

【動画：会社に行こうする男性→留守番を察した犬が近づいてきて…仕事を休みたくなる『愛おしい行動』】

お留守番を察したワンコの行動

Instagramアカウント「frenchbulldog_jetstagram」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「ジェット」くんの可愛すぎる行動です。ある朝、家事を終えた飼い主さんは、お仕事に行くまでソファで一休みしていました。するとひとり遊びをしていたジェットくんが、急に遊ぶのをやめてそばにやってきたとか。

そしてジェットくんは飼い主さんの隣に座ったかと思うと、脇腹にもたれかかって甘えてきたそう。どうやら今からお留守番だと察して、「もうちょっと一緒にいて」とアピールしているようです。こんな風に甘えられたら、お仕事を休んで一日中一緒にいてあげたくなってしまいます！

お仕事を休みたくなるほど愛おしい

さらにジェットくんは何か言いたげに、飼い主さんを横目でじーっと見つめてきたとか。その愛くるしいお目目は、「お仕事休んじゃえば？」と言っているかのよう…！その後もジェットくんは「そろそろ行く？まだ一緒にいられる？」と確認するようにチラ見しながら甘え続け、なかなか飼い主さんから離れようとしなかったそう。

普段からジェットくんは甘えん坊とのことですが、こんな甘え方をしてきたのは初めてだったため、飼い主さんはメロメロに…。結局、家を出る時間を遅らせて、予定よりも長めにジェットくんとのひと時を満喫してしまった飼い主さんなのでした。

この投稿には「可愛すぎる」「あざといなぁ～」「抱きしめたい」「見てると笑顔になりますね」「もう…休んじゃお（笑)」「一緒に出勤したいくらいですね」といったコメントが寄せられています。

ワンコは日々成長中！

ジェットくんは2025年10月に、１歳のお誕生日を迎えたそう。とても甘えん坊だったり、タオルを噛みちぎって遊ぼうとするほどやんちゃだったり、まだまだ子どもっぽい一面もあるというジェットくん。しかし飼い主さんが家を出たりお風呂に入ったりするタイミングがわかるなど、日々成長を見せているとのこと。

これからもジェットくんには飼い主さんにたくさん甘えながら、自分らしく元気に成長していってほしいですね！

ジェットくんの可愛い姿や、飼い主さんとの愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「frenchbulldog_jetstagram」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「frenchbulldog_jetstagram」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。