ソファで横になっている大好きなお父さんの顔をなぜか必死で舐め続けるラブラドールレトリバーさん。あまりにも必死になるばかりに…爆笑必至、まさかの表情を捉えたその光景は記事執筆時点で48万回を超えて表示されており、1.4万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【動画：お父さんの顔を舐める犬→必死になりすぎて…思わず笑ってしまう『全力すぎる表情』】

飼い主の顔を舐める犬→必死になりすぎて…

Xアカウント『@yokozuna_lab』に投稿されたのは、ラブラドールレトリバー「横綱」くんのお姿。

ソファで寛いでいたお父さんの側にやってきた横綱くんは、なぜかとっても嬉しそうに顔を舐め始めたのだといいます。

ソファで横になるお父さんのお顔は、横綱くんにとって『ちょうど舐めやすいところ』に位置していたようで、なぜかハイテンションでペロペロで全力で舐め始めたのだそう。

思わず笑ってしまう『まさかの表情』が話題に

しっぽをブンブンと振りながら、全身を使って全力で舐め続けたという横綱くん。その勢いたるや、お父さんの顔の皮が剥がれてしまうのでは…という不安さえ煽られる程だったのだとか。

必死に舐め続ける横綱くん、あまりに集中しすぎた結果…最後には、白目を剥きながら舐めるという何ともシュールな光景を生み出してしまうことになった模様。

その真剣さが伺えるあまりにも愛くるしい光景は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「途中でピスタチオ入ってきてて笑った」「父ちゃんの顔取れちゃうんじゃ」「洗車レベルですな…」「愛が激しい」「大型犬だと迫力が違いますね！」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊で表情豊かな男の子の日常

2023年5月2日生まれの横綱くんは、とっても甘えん坊で表情豊かな男の子。穏やかでマイペースな性格の持ち主でありながら、時には豪快なイタズラを見せてくれることもあるのだそう。

ご家族に溺愛されながら、幸せに暮らす横綱くんのお姿は日々ラブラドールレトリバーの魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yokozuna_lab」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。