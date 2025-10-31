3番目の子どもとして迎えられたゴールデンレトリバーの赤ちゃん。家族の愛情をたっぷり受けながら、のびのびと成長してきた1年間の記録です。

温かな絆が感じられる投稿は記事執筆時点で70万回再生を突破。「幸せが伝わる」「成長に感動した」といった声が寄せられています。

【動画：大型犬の赤ちゃんを『3番目の子ども』として大切に育てた結果…尊すぎる『1年間の成長記録』】

末っ子として迎えられたサンちゃん

Instagramアカウント『san_goldenretriever』に登場するのは、ゴールデンレトリバーの女の子「サン」ちゃん。ある日、飼い主さんの2人の息子さんに続く“3番目の子ども”として、家族に迎えられたといいます。

まだ幼く、ふわふわのお耳が可愛いサンちゃん。おうちに来てからは、お兄ちゃんと「おて」の練習もしたそう。お座りをして小さな前足を差し出す姿は、なんとも可愛らしいです♡高いところが大好きだというサンちゃんが、ソファの背もたれに器用に立って得意げな表情を見せる場面も。

外の世界に触れて

赤いリードをつけてお散歩に出たサンちゃんですが、途中で座り込んでしまったりとちょっぴり苦戦したよう。リードをくわえて引っ張り、何本ものリードがダメになったというエピソードからも、元気いっぱいな一面が伝わってきます。

やがて、家族と一緒に出かける場所が増えていったといいます。浜辺で風を感じたり、芝生の上では笑顔を見せたりと、とても幸せそう。その中で少しずつ新しい体験も増えていき、初めて服を着せてもらった日には、少し戸惑うような表情も見せていたんだとか。

一家の太陽

プールでは、水が大好きだというサンちゃんが泳ぐ姿がありました。気持ちよさそうに楽しんでいるのが印象的です。泥だらけになって立つサンちゃんの姿もあり、思いきり遊ぶその様子に、のびのびと育ってきた日々が感じられます。

そして、車の中から外を眺めるサンちゃんの穏やかな表情。柔らかな光を浴びながら口元をゆるめ、静かに景色を見つめている光景が。その姿はまさに“一家の太陽”。家族の愛情を受けて育った一年が、優しい笑顔にあらわれているようでした。

投稿には「サンちゃん…まさに太陽ですね♡」「表情豊かで可愛いなぁ」「見ていて嬉しくなりました！」「素敵な家族に出会えて良かったね」など多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『san_goldenretriever』では、サンちゃんとご家族の日常がたくさん紹介されています。愛情に包まれて幸せそうなサンちゃんに癒されたい方は、是非チェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「san_goldenretriever」さま

