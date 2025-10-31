¡ÖTGC ¹Åç 2025¡×¡¢DXTEEN¡õÁðÀîÄ¾Ìï¡õ°ÂÀÆÀ±Íè¤é½Ð±é·èÄê¡¡12¡¦6³«ºÅÄÉ²ÃÈ¯É½¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡12·î6Æü¤Ë¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡ÊTGC ¹Åç 2025¡Ë¤ÎÂè4ÃÆ½Ð±é¼Ô¡¦¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè3ÃÆ¤¬30Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢DXTEEN¡¢ÁðÀîÄ¾Ìï¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¤é¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖTGC ¹Åç 2025¡×ÁðÀîÄ¾Ìï¤é¡¢ÄÉ²Ã¤Î½Ð±é¼Ô¡Ê°ìÍ÷¡Ë
¡¡¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ÂÀÆÀ±Íè¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦³á¸¶ÍºÂÀ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Î³á¸¶³ð½í¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈONE N' ONLY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÃÏÊý³«ºÅ¤ÎTGC¤Ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÁðÀîÄ¾Ìï¤È¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¤È¤¦¤¢¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢6¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦DXTEEN¤¬·èÄê¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î»ûÈø¹á¿®¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢THE RAMPAGE¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¡ÖW TOKYO¡ßLDH JAPAN ÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¹©¶ÈÂç³Ø¹âÅù³Ø¹» ¥À¥ó¥¹Éô¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡THE RAMPAGE¤ÏÆ±¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¹Åç¸©Ì±¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï·ë¹½dope¤ÊHIPHOP¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹Éô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÈÍÙ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤¬µ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ»Í¹ñºÇÂçµé¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡¦¡Öminamoa¡Ê¥ß¥Ê¥â¥¢¡Ë¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·èÄê¡£Æ±»ÜÀßÆâ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë°ìÉô¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
