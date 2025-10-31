がん治療・予防専門クリニックで医師免許がないのに患者１６９人に医療行為をしたとして、大阪府警は３０日、大阪市大正区の会社役員の男（６６）を医師法違反（無資格医業）容疑で逮捕した。

採用時に「京都大医学部卒業」などと経歴を偽り、クリニック側を信用させていたという。

発表では、男は昨年９月〜今年４月、医師免許を持っていないのに、大阪市北区の「北新地さくらクリニック」を受診した２０〜９０歳代の男女１６９人に計４１８回、問診をしたり、看護師に指示してがん治療目的のワクチンの注射をさせたりした疑い。容疑を否認し、「医学部を卒業して医師免許を持っている」という趣旨の供述をしている。現時点で医療行為による健康被害は確認されていないという。

府警によると、男はクリニックの採用面接時、「医師免許は引っ越し時に紛失した」と説明し、京大病院に勤務していたなどとする虚偽の履歴書を提出。昨年９月、責任者にあたる「管理医」に就任した。今年４月、クリニックから医師免許の提示を求められ、自ら退職を申し出たという。

府警が中国人らによる在留カード偽造事件を捜査する中で偽造された男名義の医師免許の画像データが見つかり、捜査していた。クリニックは３０日、取材に「本日は休みで対応できない」とした。