»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¡×ËÌ´Û·úÂØ¤¨·×²èµ´ü ¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
»°°æÉÔÆ°»º(ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¿¢ÅÄ½Ó¼ÒÄ¹)¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ë¤Æµ´üŽ¥¶´ü¤ËÊ¬¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë¿ä¿ÊÃæ¤Î¡Ö»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYËÌ´Û·úÂØ¤¨·×²è¡×¤Îµ´ü¤ò¡¢10·î31Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢29Æü¤Ë¥×¥ì¥¹¸þ¤±ÀâÌÀ²ñŽ¥ÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Æ±¼Ò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¾¦¶È»ÜÀßŽ¥¥¹¥Ý¡¼¥ÄŽ¥¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈËÜÉô¤Î¼ãÎÓ¿ðÊæËÜÉôÄ¹¤é¤¬³µÍ×¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ËÌ´Ûµ´ü¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢2³¬·ú¤Æ¤«¤é3³¬·ú¤Æ¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢´ØÅì½é½ÐÅ¹3Å¹ÊÞŽ¥ÀéÍÕ¸©½é½ÐÅ¹26Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÁ´96Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï3³¬¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë·×38Å¹ÊÞ¤ÎÂç·¿¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¾¡¼¥ó¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ò2,500ÀÊ¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç¿©¤ÎÁªÂò»è¤ò¡Ó
ÆÃ¤Ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ï¡¢º£²ó1,400ÀÊ¤ò¿·Àß¡£´ûÂ¸´Û¤ÎÀ¾´ÛŽ¥North Gate¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÁíÀÊ¿ô2,500ÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£»Ò¶¡Ï¢¤ì¤Î²ÈÂ²¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾®¾å¤¬¤êÀÊ¤ä¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´°È÷¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¾¡¼¥ó¤âÀß¤±¤ë¡£
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÆâ¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇîÂ¿¤Ç¹ÔÎó¤òºî¤ëÇîÂ¿°ìÁÐ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHakata Ramen Issou nossi¡×¤Î´ØÅì½é½ÐÅ¹¤ä¡¢¡ÖJ.S.BURGERS CAFE¡×¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJ.S. BURGERS Jr.¡×¡¢¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¥«¥Õ¥§¡×¤Ê¤É¤¬ÀéÍÕ¸©½éŽ¥¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È½é¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¡Ö¶ËÌ£¤ä¡×¤ä¡ÖÃæ²Ú¤µ¤ï¤ÀÈÓÅ¹¡×¡¢¡ÖÂæÏÑÈþ¿©Å¹ 886¿©Æ²¡×¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤Ê¤É¤âÀéÍÕ¸©¤Ë½é¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
ËÌ´Ûµ´ü³«¶È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄŽ¥¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆîÁ¥¶¶¥¨¥ê¥¢¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¡£¡ÖLaLa arena TOKYO-BAY¡×¤È¤Î´Ö¤Ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò¿·Àß¤·¤Æ²óÍ·À¤ò¹â¤á¡¢Æî´ÛŽ¥À¾´Û¤â¥¢¥ê¡¼¥ÊÏ¢·ÈPOP UP¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¿·Àß¤ä¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¡ÖFUN VILLAGE¡×¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤Ê¤É¡¢ÂçÉý¤Ë³È½¼¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖLaLa arena TOKYO-BAY¡×¤Ç¤Ï½µËö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢½µËö¤ÎÊ¿¶ÑÇä¾åÁ°Ç¯Èæ¤ÏÅ¹ÊÞÁ´ÂÎ¤Ç115%¡¢°û¿©Ê¿¶Ñ¤Ç¤Ï117%Áý²Ã¤È¸ú²Ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤êZÀ¤Âå¤ÎÍèÅ¹¿ôÁý²Ã¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
Íè´ÛÌÜÉ¸¤Ïº£¸åÍ½Äê¤¹¤ë·ú¤ÆÂØ¤¨·×²è¶´ü¤Î³«¶È¸å¡¢¸½ºßÍèµÒ¿ô2,500Ëü¿Í¤Û¤É¤À¤¬¡¢3,000Ëü¿ÍÁ°¸å¤Î½¸µÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¼ãÎÓËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÆîÁ¥¶¶¤Ï¾¦¶ÈŽ¥¥¹¥Ý¡¼¥ÄŽ¥À¸³èµòÅÀ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£º£¸å¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒÍèÅ¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
31Æü¤Ï9»þ¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£