BTS¡¦RM¤é¤âÅÐ¾ì¤ÎAPEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë·³¿Í¤¬¡©ÀµÂÎ¤ÏÊ¼ÌòÃæ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿
´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¡Ê¥¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¤Ç¡¢Ê¼ÌòÃæ¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡Õ¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢´Ý´¢¤ê¤Ç¤â¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡ª
10·î30Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ò·Ä½£¤Ç¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ·âÃÌ¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ³Ê¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¹â¿ÈÄ¹¤ÎÃËÀ·³¿Í¤¬¡¢·³Éþ»Ñ¤Ç²ñ¾ìÆâ¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¹»Ò¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ëÌÜÉ¡Î©¤Á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¡¢»×¤ï¤º»ëÀþ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·³¿Í¤ÎÀµÂÎ¤ÏK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¡£Èà¤ÏÊ¼Ìò¤Î¤¿¤áº£Ç¯7·î¤è¤êÆþÂâ¤·¡¢¹ñËÉÉô¶ÐÌ³»Ù±çÃÄ½êÂ°¤Î·³³ÚÂâ°ìÅùÊ¼¤È¤·¤ÆÉþÌ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏAPEC¤Î¹Ô»ö³«ºÅ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·³¿Í¤Î¿ÈÊ¬¤È¤·¤Æ·Ä½£¤òË¬¤ì¤¿¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
Îã¤¨Æü¾ï¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¡¢¸½ºß¤Ï·³¿Í¤È¤·¤Æ²ÉÌÛ¤Ë¼«¿È¤ÎÌò³ä¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢10·î29Æü¤Ë·Ä½£ ·Ý½Ñ¤ÎÅÂÆ²¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖAPEC CEO¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡×¤Ç¤Ï¡¢´ðÄ´¹Ö±é¼Ô¤È¤·¤ÆBTS¤ÎRM¤¬ÅÐÃÅ¡£ËÜÆü¡Ê10·î31Æü¡Ë¤Î´¿·ÞÈÕ»Á²ñ¤Ç¤Ï¡¢BIGBANG¡¦G-DRAGON¤¬K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êFantagio¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±éºî¤Ï¡¢2019Ç¯¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡ÊMBC¡Ë¡£