Ç¯²¼¥â¥Ç¥ë¤Ë»Ò¤ò»º¤Þ¤»¡¢ÊÌ¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ø»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡ÙÇÐÍ¥¡¡Â©»Ò¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¤µ¤ìÁûÁ³
ÇÐÍ¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤ÎÉüµ¢¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢16ºÐÇ¯²¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥à¥ó¡¦¥¬¥Ó¤¬2¿Í¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡Õ¥à¥ó¡¦¥¬¥Ó¡¢Â©»Ò¤ò¸ø³«
Âç¼ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â©»Ò¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¡£
¥à¥ó¡¦¥¬¥Ó¤Ï10·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËÂ©»Ò¤È²á¤´¤¹Æü¾ï¤Î¼Ì¿¿¤ò¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·¤ÇÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¡¢ºÆ¤ÓÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇÂ©»Ò¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÉþ¤òÃå¤ÆÎÐ¤Î¼ÇÀ¸¤Î¾å¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤ÊÕ¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤°¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¿ÈÄ¹¡×¤È¤È¤â¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤¿¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥à¥ó¡¦¥¬¥Ó¤Ï9·î¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä¤È¤¢¤Î¿Í¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ï´°Á´¤ËÏÄ¶Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤È»Ò¤É¤â¤ÎÉã¿Æ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¡¢Â©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ã±¤Ê¤ë°é»ù¤Î¶á¶·Êó¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÈÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¡×¤ò¤á¤°¤ë³°Éô¤Î²±Â¬¤äÈóÆñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¼ï¤ÎÈ¿±þ¤È¤â²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÉüµ¢¤ò»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥à¥ó¡¦¥¬¥Ó¤¬Â©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÕÌ£¿¼¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢ºÇ¶á¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤Ï¹¹ð·ÀÌó¤ÎÄù·ë¡¢±Ç²èº×¤Ç¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÎÂçºî¼ç±é¤Ê¤É¡¢°ìÏ¢¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÉüµ¢¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»äÀ¸³è¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¸å¤â¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¸ø³«Ä¾¸å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Â©»Ò¤Ë¡Ö¤â¤¦Êâ¤¤¤Æ¤ë¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¯¤À¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¾¯¤·¤À¤±¸«¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦Éã¿Æ¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤··üÇ°¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î´é¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¸ø³«¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤ÎÁûÆ°¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÏÃÂê¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤Î³èÆ°ºÆ³«¤È¥à¥ó¡¦¥¬¥Ó¤ÎÂ©»Ò¤Î¸ø³«¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤¬¡¢Æ±»þ´ü¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¶á¶·¶¦Í¤òÄ¶¤¨¤¿°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¥à¥ó¡¦¥¬¥Ó¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï²á¤Á¤Ç¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Âº¤¤Ì¿¤ò¼é¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤È»Ò¤É¤â¡¢¤½¤·¤ÆÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤ò¤á¤°¤ëÏÄ¤ó¤À²±Â¬¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ¸ºß¤ò·ÝÇ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ¸Ì¿¤È¤·¤ÆÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤ÎÉüµ¢¡×¤ä¡Ö»äÀ¸³èÏÀÁè¡×¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢¥à¥ó¡¦¥¬¥Ó¤ÈÂ©»Ò¤ÎÆü¾ï¤Ë²á¾ê¤Ë²ðÆþ¤·¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤Ï2024Ç¯¡¢¥à¥ó¡¦¥¬¥Ó¤¬½Ð»º¤·¤¿Â©»Ò¤Î¼ÂÉã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢º§³°»ÒÁûÆ°¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¤ÎÂè45²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼¸ÀÕ¤Ï»ä¤¬ÇØÉé¤¦¡£Éã¤È¤·¤ÆÂ©»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç²Ì¤¿¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÎÎø¿Í¤Èº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ºÆ¤ÓÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1973Ç¯4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹187cm¡£1994Ç¯¤Î±Ç²è¡ØKUMIHO¡¿ÀéÇ¯°¦¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢±Ç²è¡Ø»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡Ù¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥¢¡¼¥É¡Ù¡Ø´Æ»ë¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥Ï¥ó¥È¡Ù¡Ø¥½¥¦¥ë¤Î½Õ¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÎÃË¡Ù¡ØATHENA -¥¢¥Æ¥Ê-¡Ù¡Ø¥Ñ¥À¥à¥Ñ¥À¥à ¡ÁÈà¤ÈÈà½÷¤Î¿´Çï²»¡Á¡Ù¡Ø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ ¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥Ñ¥Ñ¡£¤µ¤è¤Ê¤é¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø»ä¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ç¼ç±é¤ÈÀ©ºî¤òÌ³¤á¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡¿¼é¸î¼Ô¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£