「今日好き」“やまあいカップル”細川愛沙＆須藤大和、誕生日2ショット公開「愛されてる」「素敵なカップル」の声
【モデルプレス＝2025/10/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた須藤大和、あいさ（細川愛沙）が10月29日、それぞれのInstagramを更新。細川の18歳の誕生日を祝う様子を公開し、話題を呼んでいる。
細川は「18歳なりました」「やまとプレゼントとケーキとお花ありがとう」とつづり「HAPPY BIRTHDAY」と書かれたバルーンの前で、花束とケーキを持ってポーズを取る姿や須藤との2ショットを投稿。須藤も「18歳の誕生日おめでと。楽しんでね」と記し、祝福している。
この投稿に「お誕生日おめでとう」「可愛い」「やまと君から愛されてる」「素敵なカップル」「ラブラブで羨ましい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。須藤と細川は「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。また、細川はギャル雑誌「egg」の専属モデルとしても活躍している。（modelpress編集部）
◆須藤大和、細川愛沙の誕生日祝福
◆細川愛沙の誕生日に反響
