木村カエラ、娘リクエストの手編みマフラーが話題「クオリティ高い」「売り物かと思った」
【モデルプレス＝2025/10/31】歌手の木村カエラが10月30日、自身のInstagramを更新。娘のために作った手編みのマフラーを公開した。
【写真】40歳人気歌手「クオリティ高い」手編みマフラー
木村は「リトルプリンセスに頼まれたモフモフマフラー」と記し、白い毛糸で編んだ娘リクエストのマフラーや、マフラーを巻いている姿を公開。「Can★Doのシュークレームという毛糸で編みました。一個\220で4玉でできたよ。モフモフで気持ちい」と材料を紹介した。
この投稿に、ファンからは「ふわふわで可愛い」「天才」「クオリティ高い」「売り物かと思った」「母の愛詰まってる」などと反響が寄せられている。
木村は2010年に俳優の永山瑛太と結婚し、2010年に長男、2013年に長女を出産している。（modelpress編集部）
