【HG ヒュッケバインMk-IIトロンベ】 予約開始：10月31日11時 2026年1月 発売予定 価格：5,170円 【HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)】 予約開始：10月31日11時 2026年2月 発売予定 価格：4,730円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG ヒュッケバインMk-IIトロンベ」や「HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)」の再販分をそれぞれ2026年1月と2月に発売する。10月31日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「HG ヒュッケバインMk-IIトロンベ」が5,170円、「HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)」が4,730円。

本製品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」シリーズより、「ヒュッケバインMk-IIトロンベ」と「量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

「HG ヒュッケバインMk-IIトロンベ」は、本機を成形色で再現しており、各所に内蔵された可動ギミックが躍動感のあるアクションを演出しているほか、胸部、腹部、腰部に搭載されたギミックにより、腰をひねる動きが可能で、脚部の接地性を意識した関節機構により説得力のあるアクションポーズができる。

ヒュッケバインMk-IIの代表的な各種武装が付属しており、チャクラム・シューターはリード線を取り付けることで、有線による射出状態を再現可能。大型武装「Gインパクト・キャノン」は、各所の展開ギミックと腰部へのジョイントにより射撃体勢を取ることができるほか、新規武装として、かつて「レーツェル（エルザム）」が搭乗していたガーリオン・トロンベの携行武器、アサルトブレードが付属している。

「HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)」は、特徴的なグリーンの機体カラーを成形色で再現しており、新規造形のプラズマステークやM950マシンガンが付属し、様々な戦闘シーンを再現できる。

「HG ヒュッケバインMk-IIトロンベ」

「HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：ノンスケール 素材：PS、PVC仕様：組み立て式プラモデル スケール：ノンスケール 素材：PS、PET

(C)SRWOG PROJECT