俳優の瀬戸朝香（48）が、子どもたちと過ごしたイギリス・ロンドンでの時間を振り返り、思いをつづった。

【映像】瀬戸朝香、話題の長男や長女も含めた親子ショット

2007年、元V6の井ノ原快彦さんと結婚し15歳の長男、11歳の長女、2人の子どもがいる瀬戸。これまでにもInstagramで子どもたちとの日常を発信しており、長男との2ショットを公開すると「後ろ姿がパパそっくり」と話題になっていた。

2025年10月25日の更新では、留学中の子どもたちに会うためロンドンを訪れていることを報告。以降、子どもたちの手が写るタクシー車内での写真や、ロンドンの街並みをバックにポーズを決める姿などを公開していた。

瀬戸朝香、イギリス・ロンドンでの時間を振り返る

30日は、空港での写真とともに「今回の滞在で、たくさん写真を撮りました。限られた時間の中で、子どもたちとロンドンの街を歩き、他愛もない会話をして。ショッピングしたり、食事したり、私にとっては大切な時間でした。会うたびに…驚くくらい成長してて、会うたびに…大っきくなっている。でも、またすぐお休みで日本に帰ってくるから会える。それまではできる事、すべき事、頑張るぞ。今度ロンドン行けるのは1年後かな…」と子どもたちとの思い出を振り返っている。

瀬戸の投稿にファンからは、「充実したお時間を過ごせたみたいで何よりです」「どこを切り取っても絵になる俳優さん」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）