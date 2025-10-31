HERAの世界を体験♡伊勢丹新宿店でポップアップ＆限定セット販売開始

韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランドHERAが、2025年11月5日（水）より、伊勢丹新宿店 本館1階イセタン ビューティー コスメティックス／プロモーションにてポップアップショップを開催♪ブランドの象徴アイテムや冬だけのホリデーコレクションをいち早くチェックできる、特別な機会です。メイクアップアーティスト来日によるレッスンや限定特典もお楽しみに♡

HERAらしさ詰まったスペシャルセットをご紹介

ポップアップショップの目玉は「伊勢丹新宿店スペシャルセット」（税込11,110円）です。

ホリデー限定デザインのクッションファンデーションケース（#1 メタリックレザー or #2 ブラウンアンバー）に、ブラック クッション ファンデーション（15 g）またはリフレクション スキン グロウ クッション ファンデーション（15 g）、さらに特製サイズのリフレクション スキン グロウ クッション ファンデーション 00N1 ダイヤ（5 g）、UVプロテクター トーンアップ（15 mL）、センシュアル ティンティッド シャイン スティック 105 ボーイッシュ（1.5 g）という豪華な内容。

お一人さま5セットまで、数量限定販売です。

冬のホリデーコレクション＆限定カラーで旬顔に

センシュアルヌードグロス

クァッドアイカラー N ヌードスウィング

ホリデークッションケース

HERAの2025ホリデーコレクション第1弾も同時登場。

例えば「センシュアルヌードグロス #138 ジャズ／#211 グリマー」（税込4,400円）、クァッドアイカラー N ヌードスウィング（税込7,260円）、ホリデークッションケース #1・#2（税込2,530円）など、ソウルのヴィンテージムードをモダンに昇華したカラーラインがそろいます。

11月7日(金)の全国発売に先駆けて11月5日(水)から店頭でチェック可能です。

来店特典＆予約制レッスンで体験価値アップ

ポップアップ期間中、HERA専属メイクアップアーティストが来日してメイクレッスンを開催。フルメイクアップ／パーソナルカラーサービス付きカラーメイク等、複数コース（約60～90分）から選べます。

HERAホリデーリップケース

HERAホリデーポーチ

さらに、三越伊勢丹アプリ会員には来店特典として「シルキーステイ24H ロングウェアファンデーション EX」サンプル（1 g）や、リップ2点以上購入で限定リップケースプレゼントなど、嬉しい特典も多数用意。

※ISETAN BEAUTY ONLINE対象外です。

期間限定の“HERA体験”、今しかない♡

HERAのポップアップショップは、2025年11月5日（水）～伊勢丹新宿店 本館1階にて開催。

スペシャルセット（税込11,110円）をはじめ、ホリデーコレクションやメイクレッスン、来店特典も充実しています。

ブランドの世界観を肌で感じられるこの機会をお見逃しなく。冬の華やかメイクで、自分らしさをアップグレードしませんか？