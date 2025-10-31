元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは10月29日、自身のInstagramを更新。レアなランジェリー姿を披露しました。（サムネイル画像出典：森香澄さん公式Instagramより）

元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは10月29日、自身のInstagramを更新。レアなランジェリー姿を披露したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。

「永久保存版です」

森さんは、6枚の写真を投稿。ランジェリーブランド「PEACH JOHN」のモデルショットです。さまざまなデザインやカラーのランジェリーを着用し、美しいバストやヒップがあらわになっています。森さんのスタイルの良さが際立つショットばかりです。

ファンからは「スタイル抜群」「色気が素晴らしい」「ぷりんとした美尻」「尻神様と呼ばせていただきます」「もう丸出しやん」「裸同然ですやん！」「ギリギリを攻めてる」「キュン死確定」「永久保存版です」などの声が寄せられました。

公式Instagramでもモデルショットを公開中

同ブランドの公式Instagramアカウントでも、森さんのモデルショットを公開中。森さんの投稿には掲載されていないランジェリー姿の写真もあります。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)