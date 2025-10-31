「裸同然ですやん！」森香澄、レアなランジェリー姿にファン歓喜！ 「尻神様と呼ばせていただきます」
元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは10月29日、自身のInstagramを更新。レアなランジェリー姿を披露したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】森香澄のレアなランジェリー姿
「永久保存版です」森さんは、6枚の写真を投稿。ランジェリーブランド「PEACH JOHN」のモデルショットです。さまざまなデザインやカラーのランジェリーを着用し、美しいバストやヒップがあらわになっています。森さんのスタイルの良さが際立つショットばかりです。
ファンからは「スタイル抜群」「色気が素晴らしい」「ぷりんとした美尻」「尻神様と呼ばせていただきます」「もう丸出しやん」「裸同然ですやん！」「ギリギリを攻めてる」「キュン死確定」「永久保存版です」などの声が寄せられました。
公式Instagramでもモデルショットを公開中同ブランドの公式Instagramアカウントでも、森さんのモデルショットを公開中。森さんの投稿には掲載されていないランジェリー姿の写真もあります。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
