もうスイッチはいらない。ニトリのシェーバーは肌に触れるだけで動く
シェーバーってここまで洗練されるの？
電動がジェットは、ほとんどがオン／オフ用スイッチがありますよね。私たちはずっとそれが当たり前でしたし、存在の有無に疑問を持ったことはありません。
だけどニトリはそうではなかったようで、シェーバーからジョリっと排除してしまいました。
肌に触れると動き出す
この電動シェーバー2種には、スイッチがありません。じゃぁどうやって起動するの？
その答えは、肌に触れるだけ。
「しっかり深剃りメンズシェーバー往復式3枚刃」は、棒状のグリップがあり、フル充電で1.5時間使える家庭用タイプです。
「肌にやさしいメンズシェーバー2ヘッドロータリー」はコンパクトで、出先に携帯して使えます。こちらは小さいからからフル充電で1時間使えます。
どちらもUSB-C充電で水洗いOK。ヘッドはマグネットで簡単に脱着できるのもユニークですね。何よりスイッチがないため形状がミニマルで、マットグレーな色合いにもガジェット感が漂いますね。
部品が多いとトラブルの原因に
今まで存在していたスイッチという可動部品がなくなれば、その隙間が汚れたり接触不良で動かない…といった地味〜な不具合が起こらなさそうです。現在筆者が使っているバリカンが、最近接触不良っぽくて調子悪いんですよねぇ。
しかし、小さい方は出先で鞄の中の何かに触れて勝手に動いたりしませんかね？ 心配なら小さいポーチなんかがあると良さそうです。
Source: YouTube , ニトリ (1, 2)