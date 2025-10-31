ティー特化「スタバ」に冬の新作が登場！ 香り豊かな“ジョイフルメドレー×ラズベリー”を堪能
ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」は、11月1日（土）から、冬の風物詩「ジョイフルメドレー」を思いっきり楽しめる新作メニューを、全国24店舗で発売する。
【写真】ホットも最高！ ウィンターメニュー一覧
■相性の良いラズベリーを使用
今回ウィンターシーズン第1弾として発売されるのは、香り豊かな「ジョイフルメドレー」を使ったティーに相性の良いラズベリーを合わせた「レッド ラズベリー ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」と「レッド ラズベリー ＆ ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」。
「レッド ラズベリー ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」は、ミルクを合わせた「ジョイフルメドレー」、ラズベリー風味のシロップを加えたフラペチーノに、ふんわりとした口どけのティームース、その上にラズベリー果肉ソースと鮮やかな色合いのラズベリーパウダーをのせた、デザート感のある一杯となっている。
一方「レッド ラズベリー ＆ ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」は、「ジョイフルメドレー」にミルク、ラズベリー風味のシロップを合わせたティー ラテに、ふんわりとしたティームースとラズベリーソースをトッピングしたメニュー。最後のひと口までご褒美感溢れるドリンクで、ホットとアイスの2種類から選べる。
また、ティーポットで一杯ずつ提供される毎年好評の「ジョイフルメドレー／ティーポット」が用意されるほか、イタリアの食文化を楽しめるイタリアンベーカリー「プリンチ」からは「トルタ トローネ ミエーレ」、「トルタ ディ バナナ」、「プリンチーナ」の3種のスイーツも展開される。
さらに、2026年1月7日（水）からの第2弾では、“White”ジョイフルメドレーとして、“ジョイフルメドレー×フルーツ”を合わせたティービバレッジを順次販売する予定だ。
