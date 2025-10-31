「もう控えの６番でもない」遠藤航はクローザー失格？リバプール地元メディアがまさかの酷評「ファンは疑問視し始めるだろう」
鎌田大地を擁するクリスタル・パレスに完敗した一戦は、遠藤航の今後にどう響くのだろうか。
遠藤が所属するリバプールは10月29日、リーグカップ４回戦でクリスタル・パレスに０−３とホームで敗れた。８月のコミュニティ・シールド、９月のプレミアリーグで敗れた相手に、３か月連続で土をつけられたかたちだ。
サウサンプトンとの３回戦に続き、遠藤は再びスタメンに名を連ね、主戦場のボランチではなく、３バックの右でプレー。途中から中盤にポジションを上げた。だが、チームの大敗もあり、厳しい声をつきつけられている。
リバプールの専門サイト『Rousing The Kop』は試合後、クリスタル・パレス戦で学んだ３つのことのひとつとして、遠藤はもう守備的MFの控えに向いていないと指摘した。
「昨季、スロットはエンドウを“クローザー”としてしばしば最終ラインに起用した。だが、今季は大きく変わっており、一部の試合のスタメンに選ばれるのみだ。だが、リーグカップでのここ２試合は、彼がもう明らかに控えの６番でもないことを示している」
「一時的なパフォーマンス（の不調）かもしれない。だが、こういった問題が続いたことで、ファンはエンドウの今後を疑問視し始めるだろう。リバプールが夏のマーケットで新たな守備的MFの獲得を狙わなければ、墓穴を掘って現在と同じ状況に陥るだろう」
アルネ・スロット体制の１年目だった昨季は、出場機会が激減したものの、シーズン半ばから“クローザー”として評価された。そして移籍の可能性がうわさされながらリバプールに残留。だが、今季はリーグカップを除けば、チャンピオンズリーグで３試合出場なし。プレミアリーグとコミュニティ・シールドで計５試合出場、プレータイムはわずか55分だ。
公式戦ここ７試合で６敗と苦しんでいるリバプール、そして難しい立場にある遠藤。それぞれ、どのように立て直していけるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
