ドジャースは３０日（日本時間３１日）、本拠地のロサンゼルスからトロント（カナダ）に移動し、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦に向けた前日練習に臨んだ。大谷翔平投手（３１）はグラウンドに出てフリー打撃を行い、２８スイングで１４本のサク越えを披露。右翼５階席へ推定１５０メートルの特大弾も放った。

１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となるＷＳ連覇を狙うドジャースは試合時間６時間３９分、延長１８回の歴史的死闘をフリーマンのサヨナラ弾で制してから２連敗。前日２９日（同３０日）の第５戦では新オーダーで臨むも１―６の完敗で２勝３敗と崖っぷちに立たされた。

第６戦は第２戦で４安打１失点完投勝利を挙げた山本由伸投手（２７）が先発する。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第２戦でも１失点完投勝ち。ポストシーズンではメジャー２４年ぶりとなる２試合連続完投の快挙を達成するなど絶好調のエースに命運を託す。その後は守護神・佐々木朗希投手（２３）、第４戦に先発した大谷を中２日で救援起用するプランも浮上している。

今年のメジャーリーグは３月１８日にドジャースとカブスの東京シリーズで開幕し、ＷＳはカナダで決着することが決まっている。ＭＬＢは公式Ｘ（旧ツイッター）、インスタグラムに「初めて米国以外で始まり、終わる年になる」と３月に東京Ｄで撮影された大谷、山本、佐々木の日本人スリーショットなどの写真を投稿した。