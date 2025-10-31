　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.02　5.62　6.40　7.30
1MO　8.05　5.35　6.75　7.01
3MO　8.77　5.90　7.45　7.07
6MO　9.09　6.21　8.00　7.33
9MO　9.21　6.49　8.28　7.50
1YR　9.30　6.64　8.50　7.64

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.78　8.09　6.67
1MO　7.93　7.71　6.25
3MO　8.37　8.26　6.84
6MO　8.84　8.81　7.15
9MO　9.11　9.12　7.39
1YR　9.29　9.31　7.53
東京時間10:02現在　参考値

日米の金融政策会合をこなし、短期ボラは低下傾向