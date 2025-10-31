通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％前後、イベントクリアで落ち着く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.02 5.62 6.40 7.30
1MO 8.05 5.35 6.75 7.01
3MO 8.77 5.90 7.45 7.07
6MO 9.09 6.21 8.00 7.33
9MO 9.21 6.49 8.28 7.50
1YR 9.30 6.64 8.50 7.64
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.78 8.09 6.67
1MO 7.93 7.71 6.25
3MO 8.37 8.26 6.84
6MO 8.84 8.81 7.15
9MO 9.11 9.12 7.39
1YR 9.29 9.31 7.53
東京時間10:02現在 参考値
日米の金融政策会合をこなし、短期ボラは低下傾向
