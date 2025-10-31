ブルージェイズが3勝2敗とリードしたワールドシリーズ（WS）は31日（日本時間11月1日）にトロントで第6戦が行われる。両チームは前日の30日（同31日）、ロジャーズ・センターで調整した。

ドジャースの大谷翔平はフリー打撃で28本中14本の柵越え。2セット目には中堅のフライトデックまで届く約130メートル弾、3セット目には右翼後方の「コロナ」「ルーフトップ」の広告看板付近まで運ぶ約150メートル弾を披露し、ロバーツ監督も「What a Show！（凄いショーだ！）」と驚きの声を挙げた。

左翼を守るテオスカー・ヘルナンデスが「俺のところへ打て！」と叫ぶ中、ノーバウンドで“捕らせる打球”と打ってナインが盛り上がる場面も。練習後、取材に応じたT・ヘルナンデスは、声を挙げていた理由を「ちょっと彼にとって普通の時間を過ごさせてあげたかったんだ。僕らにとっても、それが普通のことだからね。翔平の打撃は凄く良かったよ。ただ、彼がいつも通りの時間を楽しめるようにしたかっただけさ」と説明。4セット目は1本目から5連続柵越えだったが、T・ヘルナンデスがやじった瞬間にストップ。「いいんだよ。明日は彼はミスしないよ」と話し、「ここは打球が凄く飛ぶ場所だけど、翔平が打てば、どこでも飛ぶさ。ここだけじゃない」と強調した。

大谷はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）中にドジャースタジアムで今季初のフリー打撃を行い、屋根直撃の約150メートル弾など32スイングで14本の柵越え。第4戦で1試合3本塁打の驚異的パフォーマンスにつなげた。また、WS開幕前日もこの日と同じロジャーズ・センターでフリー打撃を実施し、33スイングで14本の柵越え。くしくも今季3度のフリー打撃は全て14本の柵越えとなった。