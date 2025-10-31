俳優高岡蒼佑（43）が31日までにインスタグラムを更新。戦力外通告を受けたプロ野球選手にメッセージを送った。

かつてTBS系で放送された人気ドラマ「ROOKIES」に出演し、大の野球好きとしても知られる高岡。更新したストーリーズで「野球が好きです。プロになるその過程も好きです」とあらためて野球や選手たちに対する思いについて書き出し、「身体はいつか思うように動かなくなる。思うように動くうちは思い切り楽しんで欲しいです」とつづった。

続けて「他人事です」と断った上で、「諦めるには早い。諦めたいなら諦めたら良い。誰もがやれることじゃない。やれなかったことで楽しんで欲しいです。めっちゃ尊敬してるんです。諦めることなんていつでもできます。ずっと応援しています。自分が決めることです。押忍」と引退か現役続行かで揺れる選手たちに向けて呼びかけた。

続く投稿では「世間的に諦めたと思われてる自分が言ってももしかしたら説得力ないかもしれないけど 俺は自分の人生を投げやりにも、諦めたりもしてない」と自身について記すとともに、「今しかできない事を突き進んで欲しい。野球選手は自分のHERO」と思いをつづった。