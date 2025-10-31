外為サマリー：都区部ＣＰＩを受け１５３円８０銭台に伸び悩む 外為サマリー：都区部ＣＰＩを受け１５３円８０銭台に伸び悩む

３１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円８９銭前後と前日の午後５時時点に比べ４５銭程度のドル高・円安となっている。



３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１３銭前後と前日に比べ１円４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。日銀の追加利上げ観測と米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加利下げの思惑がともに後退するなか、一時１５４円４５銭と約８カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。



ただ、この日の東京市場のドル円相場は上げ一服商状。総務省が朝方発表した１０月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、変動の大きい生鮮食品を除く総合が１１１．０と前年同月比で２．８％上昇し、前月から伸びが拡大したことが円売りに歯止めをかけているようだ。また、足もとでの急ピッチなドル高・円安に対する警戒感もあるようで、午前９時００分ごろには１５３円８２銭まで伸び悩む場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５７４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７８円１３銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS