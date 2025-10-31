イビデンが急騰し上場来高値、今期業績予想引き上げ記念配当実施と株式２分割を発表 イビデンが急騰し上場来高値、今期業績予想引き上げ記念配当実施と株式２分割を発表

イビデン<4062.T>が急騰し、上場来高値を更新した。同社は３０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。中間配当における記念配当１０円実施や１対２の株式分割も開示し、ショートカバーを誘発。１万５０００円台に乗せる場面があった。



２６年３月期の売上高予想は従来の見通しを５０億円増額し４２００億円（前期比１３．７％増）、最終利益予想は３０億円増額し３７０億円（同９．８％増）に見直した。電子事業で生成ＡＩ向けを中心に高付加価値製品の受注が堅調に推移する。加えて同社は配当方針を変更した。配当性向２０％を目安とし、年間配当４０円をベースに累進配当を実施する方針。中間配当は、大野事業場量産開始の記念配当を含めて３０円とする。



株式分割の効力発生日は来年１月１日。期末配当予想は実質的な変更はなく、分割前のベースで２０円。年間配当予想は分割前ベースで５０円（前期は４０円）となる。９月中間期の売上高は１９５４億８５００万円（前年同期比７．７％増）、最終利益は２２０億６９００万円（同７．５％増）となった。



出所：MINKABU PRESS