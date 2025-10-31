劇場アニメ『この本を盗む者は』追加キャスト発表 千葉繁・鈴木崚汰・上田麗奈・関智一・高橋李依
2021年本屋大賞にノミネートされた作家・深緑野分の同名小説を原作とする劇場アニメーション『この本を盗む者は』が、12月26日より全国公開される。このたび、追加キャストとして千葉繁、鈴木崚汰、上田麗奈、関智一、高橋李依の出演が発表された。
【動画】劇場アニメ『この本を盗む者は』本予告（30秒ver／60秒ver）
千葉が老舗古書店の店主・要純一郎を、鈴木が御倉道場の師範代・チェ・タンビを、上田が道場の事務員・原田夏芽を、関が体育教師・菊地田治を、高橋が文芸部員の春田栞をそれぞれ演じる。
あわせて、本作の新たな本予告映像（60秒版・30秒版）も完成。10月31日から全国の上映劇場で順次公開され、ポスター掲出やチラシ配布も開始される。
■要純一郎／千葉繁
老舗の古書店「BOOKSミステリイ」の店主。本を愛する頑固者。
▼コメント
『この本を盗む者は』は大人も子供も楽しめる不可思議ワールドです！
私は要純一郎という本好きな老人を演じさせて頂いておりますが、各キャラクターがこのはちゃめちゃな世界線の中を縦横無尽に暴れまくる平行宇宙を楽しんで下さい!!（^ω^）
■チェ・タンビ／鈴木崚汰
あゆむが経営する御倉道場の師範代。事務の原田に片想い中。
▼コメント
チェ・タンビの声を担当させていただきます。本の世界に飛び込んでいくという独特な世界観。本によって性格が異なる同一人物を演じるという、なんともチャレンジングなアフレコとなりました。1度でさまざまな作品を楽しめる見応え満載の本作、ぜひ劇場に足を運んで堪能してください！よろしくお願いします!!
■原田夏芽／上田麗奈
あゆむが経営する御倉道場の事務員。穏やかで優しい女性。
▼コメント
穏やかで気さくな印象がある原田さんですが、演じている時に特に意識したのは、チェ君への温度感です。あの2人、なんだかかわいいです…。
本の中の世界を飛び回るという、わくわくあふれる今作。いろいろな物語の中で、いろいろな姿を見せてくれる原田さんのことも探していただきつつ、ぜひ劇場で楽しんでいただけますと幸いです。
■菊地田治／関智一
深冬が通う高校の体育教師で、通称“サンショ”。ちょっと暑苦しい変わり者。
▼コメント
菊地田治（サンショ）の声を担当させていただきました、関智一です。
この作品の見どころは、なんと言ってもいろいろな本の世界での冒険を楽しめることだと思います。
僕もそれぞれの本の世界の中で異なるキャラクターを楽しく演じさせていただきました！
皆さんもぜひ劇場でご覧になって、一緒に本の世界へ冒険に出かけましょう！
■春田栞／高橋李依
深冬が通う高校の先輩で、文芸部に所属している。春田書店の娘で貴文の妹。
▼コメント
今作は、きっと誰もが妄想したことのある、まさに本の中に入れちゃう作品。
そんな本の中では、自分の周りに居た何気ない人々が、役どころを与えられて、それぞれに別の性格で生きているということで、春田栞ちゃんを通して、何役も演じさせていただいております！
深冬ちゃんに絡んでくる周りのメンバーも、個性がいつでもどこでも詰まっておりますので、各作品世界もどうぞお楽しみください！
