¡¡¡Ú¥È¥í¥ó¥È¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê7²óÀïÀ©¡Ë¤ÎÂè6Àï¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿30Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬¥È¥í¥ó¥È¤ÇÄ´À°¤·¡¢2¾¡3ÇÔ¤Ç¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢ºô±Û¤¨¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£Âè6Àï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤òÁÀ¤¦»³ËÜ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈËÜµòÃÏ¤Ç¤Î°ìÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£