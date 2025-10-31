最初はあんなに優しかったのに…。男性の心を急速に冷めさせる「女性の言動」
男性と交際していて「最初はいい感じだったのに、急にそっけなくなった…」なら、もしかすると“無意識の言動”で男性の恋のテンションを下げてしまったのかも。そこで今回は、恋愛初期に男性の心を急速に冷めさせる「女性の言動」を紹介します。
「それってどういう意味？」と詰める
男性の軽い冗談や言葉のチョイスに過剰反応してしまうと、男性は「面倒だな」と感じがち。そんなに深い意味がないことも多いので、真剣に捉えて「それってどういう意味？」と詰めるような反応は見せない方がいいでしょう。むしろユーモアとして聞き流せる余裕がある女性ほど、「一緒にいて楽しい」と思われやすいです。
「優しいよね」「カッコいいよね」など表面的な褒め言葉
一見ポジティブな褒め言葉でも、“誰にでも言ってそう”な印象を与えると、特別感が薄れてしまいます。例えば「今日の〇〇してくれたの、本当に優しい人だと思った！」など、具体的なポイントを挙げた褒め方で“ちゃんと見てる感”を出すようにしましょう。
SNSでネガティブ発信をする
会っていないときも、SNSの投稿は印象を左右します。愚痴やモヤモヤをつぶやく頻度が多いと、「これ以上深い関係になると疲れそう」と感じられることも。恋愛初期こそ、意識的にポジティブな言葉や楽しそうな写真を投稿するのが大事です。
言葉の選び方や態度を少し変えるだけで、男性の恋心は驚くほど強まっていきます。ぜひ日頃から自然体＋ポジティブな反応を意識してみてくださいね。
