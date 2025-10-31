“重見え”上半身をスッキリ解消！１日10回【二の腕＆背中を引き締める】簡単エクササイズ
「なんだか最近、服を着ると上半身が重たく見える…」と感じていませんか？その原因は、背中や二の腕の筋肉が衰え、姿勢が崩れているせいかもしれません。そんな“重見え体型”をスッキリ見せたい人におすすめの簡単エクササイズが【フロントレイズ】。肩・背中・二の腕を同時に引き締める簡単エクササイズで、年齢とともに気になる上半身のもたつきを解消し、“華奢見えボディ”へ導きます。
上半身が“重見え”する原因は「姿勢」と「筋肉バランス」
年齢を重ねると、肩や背中の筋肉が弱まり、姿勢が前かがみになりがち。すると肩が内側に入り、二の腕や脇の下の脂肪が目立ちやすくなります。
フロントレイズ
実践する際は安全に行うためにも座面が回転しない安定感のある椅子を使用しましょう。
（１）水の入った500mlサイズのペットボトルを両手に持ち、背筋を伸ばして浅く椅子に腰掛ける
（２）両腕を真っ直ぐ伸ばしたまま肩と一直線になる高さまでゆっくりと上げ、両腕が肩の高さに来たらゆっくり下げる
腕を上下させて１回とカウントし、まずは“１日あたり１セット10回を目標”に実践し、徐々にセット数を増やしていきましょう。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背筋を真っ直ぐ伸ばしたままペットボトルを手に対して垂直に持ち、手のひらを内側にして行うこと」がポイントです。
続けるほど、姿勢が整い、上半身の印象が軽やかに変わります。無理なく“重見えしない体”を手に入れてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
