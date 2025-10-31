【難読漢字】地名当て「喜惣治」　開拓者の名前が由来

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「喜惣治」という漢字を読めますか。愛知県の地名です。なんとか読めそうで読めない難しい漢字ですね。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：きそうじ

喜惣治は、愛知県名古屋市北区に位置する町名で、現在は「喜惣治一丁目」と「喜惣治二丁目」に分かれています。名古屋市の北部にあり、南と東に大我麻町、西に楠、北に豊山町と接する地域です。

喜惣治という地名は、江戸時代にこの地域の流作場を開拓した人物「喜惣治」に由来します。流作場とは、川沿いの低湿地で、水に浸かることもある不安定な土地のことです。

この地は中萱津村の農民によって開かれ、後に戸部下新田の喜惣治という人物に譲られました。その後、本格的な新田開発が進み、「喜惣治新田」と呼ばれるようになり、現在の町名に受け継がれています。

名古屋らしい味覚を楽しめるのも、喜惣治の魅力のひとつです。

周辺には、味噌を活かした料理を提供する飲食店が点在しており、観光の合間に立ち寄って地元の味を堪能することができます。

味噌煮込みうどんや味噌カツなどは、風味豊かな味わいが特徴で、名古屋らしさを感じられる定番の一品です。

ほかにも、昔ながらの製法で作られた漬物や和菓子など、素朴ながらも味わい深い地元の味が楽しめる店もあり、散策の途中に立ち寄るのにぴったりです。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

【難読漢字】地名当て 開拓者の名前が由来（1枚）