近藤千尋「明日で6歳」次女のコロッケ作りが話題「手慣れてる」「料理上手」の声
【モデルプレス＝2025/10/31】モデルの近藤千尋が10月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女が手料理を作る様子を公開し、話題になっている。
【写真】35歳3児の母モデル「クオリティー高い」6歳次女と作ったコロッケ
近藤は「最近料理慣れてきた次女 明日で6歳かぁぁあ」と次女が肉を炒める様子を公開。また次の投稿に「もりもりコロッケ」とつづり、完成したコロッケのショットも投稿している。
この投稿には「手慣れてる」「料理上手すぎる」「コロッケ大変なのにすごい」「クオリティー高い」「どうやって教えたの？」などといった声が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
