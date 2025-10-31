グループBTS（防弾少年団）のジョングクが、ソウルの有名焼肉店でマネージャーの同行もなく「ひとり飯」をしている姿がとらえられた。

29日、ソーシャルメディア「X（旧ツイッター）」には、ジョングクを店で目撃したという投稿や写真、動画が多数掲載された。

動画を見ると、レザージャケット姿のジョングクが焼き網の前で肉を焼き、ご飯を混ぜながら食事に集中している様子が映っている。ジョングクの座る円形テーブルには、彼以外の同行者は見当たらなかった。

食事を終えたジョングクは会計を済ませ、道で出会ったファンたちの写真撮影に笑顔で応じたという。

自らを「ARMY（BTSファンクラブ）」と名乗るあるネットユーザーは、29日にSNSに「まさかと思ったけど本当にジョングクだった」というタイトルの投稿を上げ、「一生に一度の瞬間だった。食事のあと一緒に写真まで撮ってくれて、一生の思い出になった」と書き込んだ。

ネットユーザーたちは、焼肉店で何気なくひとり飯を楽しむジョングクの姿を見て「焼肉店でひとり飯なんて男らしい」と言い、「ひとり飯レベル8のプロぼっち飯（ホンバプ）ラー」というあだ名をつけた。また、別のネットユーザーたちも「スーパースターなのに気さくな性格みたいだ」「焼肉店でひとり飯なんて、なかなか勇気がいるのにすごい」「どこへ行っても顔が知られているはずなのに、人目を気にしない性格のようだ」と驚きを示した。

一方で、ジョングクの食事の場面が動画で撮られて拡散されていることについては、「食事中はそっとしておいてほしい」として、スターのプライバシーを守るべきだという意見も出ている。

なお、ジョングクが訪れた店はソウル竜山区梨泰院（ヨンサング・イテウォン）にある有名焼肉店だ。普段から人気店でひとり飯をする姿がたびたび目撃されており、ファンたちはジョングクがひとりで訪れた焼肉店のリストをまとめて「ジョングク肉ロード」と呼んでいる。

ジョングクは普段から食べ物に並々ならぬ愛情を示してきた。自ら「プルグリ（プルダックポックンミョン＋ノグリラーメン）」「ブルマヨえごま油マッククス」などのレシピを開発し、ファンに公開したこともある。

BTSは来年3月、完全体としての活動再開を控えている。