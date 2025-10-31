BLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¸ø±é¤Î¡ÖÇúÈ¯¥Ø¥¢¡×¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ê¥µ¤¬¡ÖÇúÈ¯¥Ø¥¢¡×¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
30Æü¡¢¥ê¥µ¤Ï¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¸ø±é¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¥¿¥¤¸ì¤Ç´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥ê¥µ¤Ï¡Ö3Æü´Ö¡¢°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤º»ä¤¿¤Á¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤Û¤É¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Êì¹ñ¥¿¥¤¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¹âÍº¤È¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î³Æ¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿BLACKPINK¤Ï¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢¥Ö¥é¥«¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢Åìµþ¡¢¹á¹Á¤Ê¤É¡¢7ÅÔ»Ô¤Ç18¸ø±é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤ë¡£
BLACKPINK¤ÏºÇ¶á¡¢¿·¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤¿¡£YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£