トキメキ止まらんんんッ♡【3COINS】ハートモチーフが可愛い！「大優勝グッズ」

思わず胸がときめくハートモチーフのグッズ。可愛いけれど、大々的に取り入れるのはちょっと......というときは、【3COINS（スリーコインズ）】のアイテムをチェックしてみて。大人女子も楽しめる洗練されたラインナップで、プチプラながら高見えも期待大。さりげなく取り入れるだけで、毎日のお出かけスタイルにほんのり華やかさが加わり、気分までグッと上がりそうです。

可愛さも実用性も欲張れるハートポーチ

【3COINS】「PUハート型ポーチキーホルダー」\660（税込）

ぷっくりとしたハートのフォルムが目を引く、レザー調のポーチ型キーホルダー。手のひらサイズの存在感で、装いのアクセントになるのが魅力。イヤホンやリップ、リップクリームなど、小バッグの中で迷子になりがちな小物をすっきり収納できそうな実用性にも期待できるアイテムです。レッド、ブラック、ブラウンの3色展開で、色によって甘さのトーンを選べるのもポイントです。

ウエストマークでさりげなく甘さをプラス

【3COINS】「ハート型ベルト」\330（税込）

スタイリングに活躍するベルトにもハートモチーフがキラリ。こちらは細身のベルトにハート型バックルをあしらったデザインで、ワンツーコーデやワンピースのウエストマークとしてぴったりなアイテムです。細幅で上品さをキープしつつ、コーデを軽やかにアップデート。秋冬コーデのアクセントに、ぜひ取り入れてみて。

寒い季節にパッと映える輝きアイテム

【3COINS】「プックリハートキーホルダー」\550（税込）

キラめくハートキーホルダーは、バッグに付けるだけで小ぶりながらも華やかさを添えてくれるアイテム。じゃら付けアイテムのひとつとしてはもちろん、暗めの色合いでまとまりがちな秋冬コーデのアクセントにもおすすめです。シルバーとアイボリーのカラー展開で、大人っぽく取り入れられるのも嬉しいポイント。輝くアイテムは、これからやってくるホリデーシーズンのムードにもぴったりです。

手元にきらめくハートで気分もアップ

【3COINS】「イビツハートリング」\330（税込）

目にとまりやすい手元にハートがあれば、自然と気分もアップ。クラフト感のある柔らかなフォルムが魅力で、大きめのモチーフでもごつく見えにくく、指になじみやすそうです。カジュアルな気分の日はもちろん、きれいめコーデに合わせれば遊び心のあるアクセントに。ゴールドとシルバーの2色展開で、甘さ控えめにハートを取り入れたい人にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S