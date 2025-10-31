李在明（イ・ジェミョン）大統領が30日、カナダのカーニー首相との会談で、8月のカナダ次期潜水艦入札事業で韓国企業が最終候補群に残った事実に言及しながら「カナダが迅速に戦力を確保して防衛産業力量を強化するのに韓国が積極的に寄与していくことを希望する」と述べた。

大統領室のキム・ナムジュン報道官はこの日、両首脳間の非公開会談内容をこのように伝えながら「カーニー首相も『韓国の潜水艦技術と力量をよく知っている。今日（30日）の巨済（コジェ）造船所視察で世界最高水準の韓国の造船力量を目で直接確認したい』と話した」と伝えた。

カーニー首相との首脳会談はこの日午前11時から「少人数→1対1→拡大昼食会」形式で計2時間ほど続いた。この日に開かれた他の2国間会談がそれぞれ20〜40分だったのと比較するとかなり長い時間だ。また、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を契機に訪韓した国家首脳のうち米国のトランプ大統領、中国の習近平国家主席を除いて李大統領が2国間会談で食事を提供した首脳はカーニー首相が唯一だ。

李大統領がこのように礼遇したのは、8月にハンファオーシャン・HD現代重工業「連合チーム」が最大60兆ウォン（約6兆4600億円）規模のカナダ潜水艦導入事業の最終決選「ショートリスト」（適格候補）に選定された状況と無関係でない。競争相手は独ティッセンクルップマリンシステムズ（TKMS）だ。与党関係者は「韓国企業の速度感ある工程をアピールし、受注競争で優位に立つ機会」と話した。

安全保障の側面での連帯感を強調したのもこのためだ。李大統領はこの日、慶州（キョンジュ）市内のホテルでカーニー首相と会い、韓国戦争（朝鮮戦争）当時の2万7000万人規模のカナダ軍派兵に言及しながら「400人に近い人命損失まで出しながら自由大韓民国を守ろうとした」と謝意を表した。続いて「カナダは大韓民国にとって単なる友邦を越え、同盟に準ずる核心友邦」という言葉も付け加えた。これに対しカーニー首相は「韓国はカナダにとって国防、商業、文化などあらゆる領域で極めて重要なパートナー」と述べた。

この日、両国は軍事・国防秘密情報保護協定を妥結した。これは1999年に締結した軍事情報保護協定に防衛産業協力を追加したアップグレードバージョンだ。専門家の間では「両国間の防衛産業協力を拡大するための土台を用意した」という評価が出ている。先端技術が適用された武器を取引するためには関連情報保護協定が必須であるからだ。

特にこれはカナダ次世代潜水艦事業の受注にもプラスになるとみられる。さらに米国主導の西側5カ国情報同盟「ファイブアイズ」（Five Eyes、米国・英国・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド）の情報網への接近姓も高まるという期待もある。

また、両国は「安保・国防協力パートナーシップ」も締結した。カナダがこうしたパートナーシップを締結したのはインド太平洋地域で韓国が初めてだ。

カーニー首相は会談後、金民錫（キム・ミンソク）首相と共にヘリコプターで慶尚南道巨済のハンファオーシャン造船所を訪問し、金東官（キム・ドングァン）ハンファグループ副会長が出迎えた。カーニー首相は現場で「ヘリコプターに乗ってきて私が予想していたものを見ることができた。作業規模が非常に大きい」と話した。組立工場、蔣英実（チャン・ヨンシル）艦などを視察した後、非公開面談が行われた。

一方、李大統領はこの日、そのほかの2国間会談でも防衛産業関連のメッセージを強調した。李大統領はニュージーランドのラクソン首相との会談で「国防分野の協力も円滑に進み、最近は防衛産業分野でも両国間の協力が拡大している」と述べた。両首脳は会談で両国関係を従来の「21世紀パートナーシップ」から「包括的戦略パートナーシップ」に格上げすることにした。

オーストラリアのアルバニージー首相との会談では「釜山（プサン）国連公園にはオーストラリア軍出身の韓国戦争参戦戦死者が眠っているが、大韓民国が自由民主陣営の一員として生き残ったのにはオーストラリアの特別な支援があったという点を我々の国民は忘れていない」と伝えた。

ニュージーランドとオーストラリアはインド太平洋パートナー4カ国（IP4、韓国・日本・オーストラリア・ニュージーランド）の一員でもある。IP4は6月、北大西洋条約機構（NATO）と共に「我々は透明にそれぞれ国防支出を増やしていて、防衛産業協力を強化するために努力する」という共同声明を採択した。